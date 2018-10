28. Oktober 2018, 20:03 Uhr 2:6 gegen Leverkusen Werders Sprung in die Eistonne

Das 6:2 von Bayer Leverkusen gegen Bremen dürfte Trainer Heiko Herrlich den Job retten.

Die Leverkusener spielen endlich so, wie man es von diesem hochtalentierten Team erwarten kann.

Bremen macht Fehler - sehr viele Fehler.

Von Ralf Wiegand , Bremen

Ein Jahr lang hatte die Mannschaft von Werder Bremen nun die Herzen ihrer Anhänger erwärmt, kein Spiel hatte sie im Weserstadion mehr verloren, seit Florian Kohfeldt, 36, den Job als Trainer übernommen hatte. Und so war das Spiel gegen Bayern Leverkusen an diesem vorwinterlichen Sonntagabend zu vergleichen mit einem beherzten Sprung in die Eistonne: 0:3 schon zur Pause, und das auch noch, weil zwei Bremer Jungs in ihrer alten Heimat ernst gemacht hatten, Karim Bellarabi und Julian Brandt.

Das Spektakel der zweiten Halbzeit, in der die Bremer sich noch einmal aufrafften, auch das 17. Heimspiel nacheinander nicht zu verlieren, zeigte zwar noch einmal das Potenzial der Bremer - letztlich aber stand unterm Strich doch die erste Heimniederlage seit Oktober 2017, ein fettes 2:6.

Bellarabi und Brandt werden freilich keine Muße gehabt haben, in der Stadt ihrer Kindheit nostalgisch zu werden, in diesem wilden Spiel war dafür gar keine Zeit. Kaum eine Minute verging vom Anpfiff weg, in der nicht irgendetwas Krasses passierte, etwa in der 28. Minute, als Karim Bellarabi dreißig, vielleicht auch vierzig Meter allein aufs Bremer Tor zulief, um den Ball dann, sehr alleine, sehr weit vorbei zu schießen. Zu diesem Zeitpunkt hatte er allerdings schon das 1:0 für Leverkusen vorbereitet gehabt für den Torschützen Kevin Volland (8. Minute).

Bereits von diesem Moment an erlaubten sich die Bremer eine solche Fahrlässigkeit in ihren Angriffen, wie man sie von Mannschaften normalerweise erst in der Nachspielzeit sieht, wenn es auch schon wurscht ist, wenn noch ein Tor fällt. Leverkusen könnte allein mit der ersten Halbzeit ein Lehrbuch für Konterfußball bebildern, auf den meisten Fotos wäre Karim Bellarabi zu sehen.

Der Leverkusener Außenstürmer ist in Berlin geboren und in Bremen aufgewachsen, viele Stunden hat er auf dem Schlackeplatz an der Carl-Hurtzig-Straße im Stadtteil Huchting verbracht, hoher Zaun drumherum, nur Jungs aus der Gegend da, die nicht die beste ist. Huchting ist ein Problem-Kiez, Sport ist eine Chance. "Man lernt, sich durchzusetzen", hat Bellarabi mal erzählt, das hat er getan. Sein Weg führte weg aus Bremen, bis in die deutsche Nationalmannschaft und an diesem Abend in seiner alten Heimat in die Torschützenliste: Nachdem er das 2:0 freundlicherweise ausgelassen hatte, schoss er halt das 3:0 kurz vor dem Pausenpfiff.

Zuvor hatte noch Julian Brandt getroffen, der einst als Bub beim SC Borgfeld und beim FC Oberneuland das Kicken lernte, das wiederum ist die bessere bis beste Lage in der Hansestadt. Nicht immer haben die beiden Bremer Jungs in den letzten Wochen in der Elf des schwer unter Druck geratenen Bayer-Trainers Heiko Herrlich von Anfang an auflaufen dürfen, angesichts der Tatsache, dass die drei Torschützen bis zum 3:0 auch die drei einzigen Leverkusener waren, die in dieser Saison überhaupt ins gegnerische Tor getroffen haben.