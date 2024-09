Lemke, vor zwei Wochen im Alter von 77 Jahren gestorben, hätte sich am Tag dieser kleinen Gedenkveranstaltung jedenfalls nochmal in seine guten, alten Managerzeiten zurückversetzt gefühlt: Bremen gegen Dortmund war damals eine zumeist klare Angelegenheit – für Bremen. Und wenn man den Fußballern so zuhörte, die in Sondertrikots mit dem Aufnäher „Danke Willi“ aufliefen, dann waren auch bei diesem 0:0 am Samstag die Gewichte klar verteilt – für Bremen.

Detailansicht öffnen Mit einer großen Choreografie gedachten die Bremer Fans ihrem ehemaligen Manager. (Foto: Cathrin Mueller/Reuters)

Stürmer Marvin Ducksch sprach hernach von „zwei verlorenen Punkten“, Kapitän Marco Friedl monierte mit Blick auf den tüchtigen Auftritt „zu wenig“ Ertrag, und auch für Flügelmann Mitchell Weiser wäre „gefühlt mehr drin“ gewesen. Das waren allesamt glaubhafte Zeugenaussagen, die sich mit dem deckten, was auch von der etwas gefrusteten Dortmunder Delegation nach Spielende zu vernehmen war. Das Gefühl von wohliger Eintracht hielt sich allerdings nicht bis in die späten Abendstunden, weil sich die Bremer mitunter auch ziemlich uneins waren bei der Frage, woran es denn nun lag, dass trotz resoluter Defensivarbeit, einem wachsamen Umgang mit dem Ball und rasanten Gegenangriffen nur ein vermeintlich mickriges Pünktchen heraussprang?

Bemerkenswert hohe Zustimmungswerte erreichte der Erklärungsansatz, nach dem die Ursache ausgerechnet in der Schlussphase aufzuspüren war, in der Werder nach einer gelb-roten Karte für den Dortmunder Nico Schlotterbeck (73. Minute) theoretisch einige Wege zum erklärten Drei-Punkte-Ziel offengestanden wären. Mindestens genauso bemerkenswert war dann aber, wie kontrovers die Frage nach dem Wieso, Weshalb und Warum diskutiert wurde.

Ducksch und Friedl waren unzufrieden – aber sie sind auch gierig

„Ich muss ein bisschen aufpassen, was ich sage“, begann Marvin Ducksch und umkurvte dann lässig die eigenen Sicherheitsschranken. Vielleicht hätte man ja einen „anderen Spieler“ auswechseln können, empfahl Ducksch, selbst der in der Nachspielzeit ausgewechselte Spieler. Überhaupt hätte sich der Stürmer etwas mehr „Hilfestellung von außen“ erhofft; ein Bedürfnis, das von Friedl geteilt wurde. Der Verteidiger monierte, dass die Mannschaft„nicht so richtig“ gewusst habe, was in Überzahl zu tun sei – und wer hätte dieses Wissen schon bereitstellen sollen außer Ole Werner, der Bremer Trainer?

Werner verteidigte seine Einflussnahme auf gewohnt sachliche Weise, auch eine Aussprache mit seinen beiden Führungskräften werde es geben, erklärte der Coach. Die leicht aufgekratzte Grundstimmung nach dem BVB-Spiel dürfte aber weniger ein Warnsignal dafür gewesen sein, dass der Bremer Kabinenfrieden bereits gefährdet ist, obwohl die Saison noch in ihrer anfänglichen Definitionsphase steckt. Hinter dem Murren und Knurren könnte vielmehr ein Anspruchsdenken stecken, das es so am Osterdeich länger nicht mehr gab. Nach dem Abstieg 2021 sollte der direkte Wiederaufstieg gelingen, dann sollte der direkte Wiederabstieg vermieden werden, und in der vergangenen Saison wurde die Etablierung im Mittelbau der Liga angestrebt. Diese Ziele wurden allesamt erfüllt, in der Vorsaison fehlten am Ende sogar nur zwei Trefferchen beim Torverhältnis zu einem Platz im Europapokal.

Die Bremer konnten alle Stammspieler halten und richten den Blick nach oben

Das alles macht aus dem nächsten Entwicklungsschritt noch keine Zwangsläufigkeit, aber die Bremer stellen ihn sich zumindest vage vor: Was, wenn sich in der aktuellen Spielzeit die Chance auftut, die eigenen Ansprüche ein klein wenig überzuerfüllen? Europäische Flutlichtnächte sind bekanntlich nirgendwo magischer als am Flussufer der Weser – und für dieses Geschichtsbewusstsein stehen vor allem jene Spieler, die nach dem Remis gegen Dortmund besonders mies gelaunt wirkten. Verteidiger Friedl soll eine Offerte aus England vorgelegen haben; Stürmer Ducksch kokettierte im Sommer mit einem Wechsel nach Saudi-Arabien und entschied sich für einen Verbleib, weil er „hier noch etwas erreichen“ wolle, wie er am Samstag sagte. So konnte Clemens Fritz, im Sommer vom Stellvertreter zum Sportchef befördert, nach Ende der Transferperiode stolz verkünden, „keinen Stammspieler“ verloren und dem Kader zugleich sinnvolle Ergänzungen zugeführt zu haben. Trainer Werner machte zwar kein Geheimnis daraus, dass er sich neben Ergänzungen auch den ein oder anderen neuen Stammspieler gewünscht hätte.

Das betriebsinterne Ringen ums Maximum, was in Bremen möglich ist, wurde jüngst sogar durch eine kleine Gemeinheit ergänzt, an der sicher auch Willi Lemke Vergnügen gehabt hätte. Nachdem Werder quasi mit Transferschluss die Leihe des Linksverteidigers Derrick Köhn von Galatasaray Istanbul verlautet hatte, wurde sogleich ein Social-Media-Post verfertigt, in dem eine Läuterung nach dessen Jugendzeit beim Hamburger SV betont wurde. Lemke war sein Leben lang ein Befürworter hanseatischer Rivalität. Andererseits: Er war auch überzeugter Sozialdemokrat. Und als solcher schickt es sich nicht an, nach unten zu treten.