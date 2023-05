Der am Ende mühsame Klassenerhalt des SV Werder war noch keine Stunde gesichert, da ließ Torjäger Niclas Füllkrug aufhorchen - und nährte die Hoffnung in Bremen, den möglichen Bundesliga-Torschützenkönig der laufenden Saison über den Sommer hinaus halten zu können. Er tat dies mit einer Wortwahl, aus der man auf ein weiter vorhandenes grün-weißes "Wir-Gefühl" bei dem 30-Jährigen schließen konnte: "Wir müssen uns weiterentwickeln, wir müssen den nächsten Schritt machen und wir müssen defensiv stabiler werden", sagte der Stürmer nach dem 1:1 gegen den 1. FC Köln im Anschluss an Fragen zu seiner eigenen Zukunft.

Füllkrug, derzeit mit "nur" 16 Toren Führender der Liga-Schützenliste, beteuerte, während seiner fast fünfwöchigen Verletzungspause "so gut wie gar nicht" mit seinem Berater gesprochen zu haben. Eine Vertragserfüllung des Nationalspielers, dessen Werder-Arbeitspapier noch bis 2025 läuft, könnte ein wichtiger Baustein für die Bremer auf dem Weg zu einer festen Etablierung im Oberhaus sein. Denn das ist ab jetzt das erklärte dritte große Ziel des Klubs - nach der Bundesliga-Rückkehr vor einem Jahr und dem nun vorzeitigen Nicht-Abstieg in dieser Saison.

Trainer Ole Werner, dessen Vertrag sich nun automatisch um ein weiteres Jahr verlängert hat, weiß genau, dass die Arbeit für eine sportliche Steigerung möglichst unverzüglich beginnen sollte: "Wir müssen in der Sommerpause wieder einen guten Job machen. Ich bin zuversichtlich, dass uns das gelingt", betonte der Coach, der nach dem Remis gegen Köln nur ganz kurz triumphierend die linke Faust in den Himmel und Richtung Fankurve gereckt hatte.

Ihm sei durchaus klar, so Werner, dass bei den anstehenden Transfers die Trefferquote nahe bei 100 Prozent liegen müsse, "weil unser Portemonnaie da nicht allzu viele Fehler verzeiht". Patzer auf dem Spielfeld waren oft das große Bremer Manko in den vergangenen Wochen. Aber nun ist die Erstliga-Zukunft sichergestellt.