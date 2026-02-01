Zum Hauptinhalt springen

Trainerentlassung bei Werder BremenDie schleichende Überforderung eines Standorts

Lesezeit: 4 Min.

Eine hübsche Idee ist an der Realität zerschellt: Horst Steffen wurde beim abstiegsbedrohten SV Werder Bremen entlassen.
Eine hübsche Idee ist an der Realität zerschellt: Horst Steffen wurde beim abstiegsbedrohten SV Werder Bremen entlassen. (Foto: Michael Taeger/Jan Huebner/Imago)

Nach dem 1:1 gegen Gladbach trennt sich Werder Bremen von Trainer Horst Steffen. Dem unerschütterlichen Optimisten war es nicht gelungen, aus einem unrunden Kader ein schlagkräftiges Team zu formen – die Schuld aber tragen auch andere.

Von Thomas Hürner, Bremen

Wenn die Fußball-Bundesliga je einen echten Optimisten gesehen hat, dann ist das wohl der Trainer Horst Steffen. Der 56-Jährige ist ein absolut lebensbejahender Mensch, er lächelt viel und hat eine Perspektive auf die Welt, die zuerst vom Guten und nie vom Schlechten ausgeht. Vertraut mir, vertraut der Gruppe, dann wird schon alles gut: So klang Steffen auch am Samstag, nach dem 1:1 gegen Borussia Mönchengladbach. Debatten um seine Person, sagte er, das könne er schon ab; Bremen fühle sich weiterhin als der richtige Ort für ihn an, und er selbst fühle sich weiterhin als der richtige Trainer für den SV Werder. Sein Team habe Moral bewiesen, ergänzte Steffen, seit Jahreswechsel habe es eine ordentliche Entwicklung zurückgelegt, von den Ergebnissen mal abgesehen.

Zur SZ-Startseite

Werder Bremen und Fritzy Kromp
:Die TV-Expertin, die das Überraschungsteam trainiert

Fritzy Kromp analysiert Fußballspiele im ZDF, im Hauptjob ist sie Trainerin der Frauen von Werder Bremen – und nun in Richtung Champions League unterwegs. Ihr Erfolg zeigt eine Entwicklung der Bundesliga.

Von Anna Dreher

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite