Erst zehn Jahre als Spieler, dann 13 Jahre im Management, und nun ist bald Schluss: Sport-Geschäftsführer Frank Baumann hat seinen Abschied von Werder Bremen angekündigt. Der 48-Jährige wird seinen im kommenden Sommer auslaufenden Vertrag bei den Grün-Weißen nicht verlängern. Dies gab der Fußball-Bundesligist am Mittwoch bekannt, Baumann hatte dem Aufsichtsrat zuvor seinen Entschluss mitgeteilt. "Die Entscheidung ist mir nicht leicht gefallen, weil Werder für mich seit vielen Jahren viel mehr ist als ein Arbeitgeber", sagte Baumann, aber: "Zum einen ist der Job als Geschäftsführer sehr herausfordernd und kräftezehrend. Vor dem Hintergrund hatte ich mir ja ohnehin das Ziel gesetzt, spätestens mit 50 eine Auszeit von mindestens einem Jahr zu nehmen. Zum anderen ist es nach meiner Auffassung, nach einer so langen Zeit, auch für einen Verein gut, einen Wechsel auf der Position vorzunehmen, um neue Impulse und Ideen zuzulassen."

Werders Aufsichtsratsvorsitzender Hubertus Hess-Grunewald bedauerte Baumanns Entscheidung und kündigte eine rasche Nachfolgeregelung an. Bis Ende des ersten Quartals 2024 wollen die Hanseaten eine Lösung gefunden haben. Werders Profifußball-Leiter Clemens Fritz spiele in den Überlegungen "natürlich eine Rolle" und sei "einer der Nachfolgekandidaten". Man sei "gut vorbereitet", so Hess-Grunewald, und werde den "bereits begonnenen Prozess intensiv fortsetzen, um die Nachfolge zu regeln und die beste Lösung für Werder Bremen zu finden". Neben internen Optionen wie Fritz werde man "auch externe Optionen prüfen".