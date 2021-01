Zur Not auch mal rustikal: Der Berliner Florian Hübner (in Rot) schüttelt Davie Selke ab.

Von Thomas Hürner, Bremen

In den vergangenen Monaten hat Florian Kohfeldt häufig über ein Spiel gesprochen, das es auf seiner Sicht nie hätte geben dürfen. Es ist für ihn ein Mahnmal, ein erinnerungswürdiges Ereignis, und manchmal schien es den Trainer des SV Werder beim Gedanken daran richtig zu schaudern. Dieses Spiel dürfe sich keinesfalls wiederholen, so der Trainer, nichts, wirklich gar nichts habe damals gepasst. Man könnte auf den Gedanken kommen, dass sich dieses Partie in der vergangenen Saison zugetragen hat, Material lieferte diese düstere Periode in der Bremer Fußballgeschichte ja genug.

Doch das Spiel, über das Kohfeldt so häufig spricht, war das erste seit der Relegation im Juli, in der Werder dem Abstieg gerade noch einmal von der Schippe gesprungen war: eine 1:4-Heimniederlage gegen Hertha BSC. Alle im Weserstadion hatten einem Neuanfang entgegengefiebert, sogar ein paar Tausend Zuschauer waren an diesem spätsommerlichen Septembertag dabei. Und dann dieses 1:4 am ersten Spieltag der neuen Saison.

Jetzt also wieder Berlin. Nach der 0:2-Heimniederlage am Samstag gegen den 1. FC Union raunte Kohfeldt fast schon desillusioniert ins Mikrofon: Es gebe eigentlich nichts weiter anzumerken; dies sei eine in "allen Belangen schlechte Leistung" gewesen. Dann noch zwei, drei Sätze, ehe er resümierte: "So wie heute, geht nicht." Das schien selbst den wissbegierigen Bremer Journalisten zu genügen, keine weiteren Fragen, Kohfeldt erhob sich vom Podium und schritt zur Tür.

Sind die Zweifel zurückgekehrt an der Weser? Noch vor der kurzen Weihnachtspause gab es den späten 1:0-Erfolg im Abstiegsduell mit Mainz, der Optimismus schien Kohfeldt nur so aus dem Gesicht zu stahlen. Er hatte auch durchaus Grund dazu. Der Saisonauftakt gegen Hertha blieb die Ausnahme, die Bremer konnten seither fast jedem Gegner zumindest Paroli bieten, auch etablierten Branchengrößen wie Bayern oder Dortmund. Mit ein bisschen Glück hätte auch mehr herausspringen können für Werder, und so ein neues Jahr ist ja ein guter Anlass, um die schlimme Vorsaison endgültig aus den Gedanken zu verbannen.

Die Angreifer Sargent, Bittencourt und Osako kommen gemeinsam auf vier Saisontreffer

Entsprechend zuversichtlich war Kohfeldt vor der Partie gegen Union. Er hatte den Seinen ein ähnliches Leistungsvermögen wie dem Gegner bescheinigt, ähnliche Stärken und Schwächen. Wer mag es ihm verdenken? In der Liga wären gerade ziemlich viele gern so wie Union, nicht nur weil die Mannschaft von Trainer Urs Fischer mit dem Sieg gegen Werder vorübergehend einen Champions League-Platz einnehmen konnte.

Und es gibt sie wirklich, die Parallelen zwischen Werder und Union: Beide Teams können in der Bundesliga nur dann Spiele gewinnen, wenn sie, wie Fischer auch am Samstag loben durfte, "immer wach, konzentriert und bis zum Schluss bei der Sache" sind. Union unterlaufen jedoch keine Nachlässigkeiten wie jene, die sich der Werder-Verteidiger Marco Friedl vor den Berliner Toren leistete. Vor dem 1:0 hatte der Österreicher dem Union-Stürmer Sheraldo Becker freie Bahn gewährt. Und Friedl war es dann auch, der, leicht geschoben von Becker, einen Klärungsversuch in die Beine eines Berliners spielte und so den zweiten Treffer durch Taiwo Awoniyi einleitete (28.).

Dass Werder wieder ein gefährliches Dasein am Rande des Tabellenkellers fristet, liegt aber vor allem an der offensiven Harmlosigkeit. Die Angreifer Josh Sargent, Leonardo Bittencourt und Yuya Osako sind versiert am Ball, auch gegen Union hatten sie ihre Szenen. Allein: Sie bringen den Ball zu selten im Tor unter, gemeinsam kommen sie auf vier Saisontreffer. So viele hat allein Niclas Füllkrug vorzuweisen, der Stürmer ist allerdings häufig verletzt, am Samstag kehrte er als Einwechselspieler auf den Platz zurück. Gar nicht erst im Kader stand Milot Rashica, der in dieser Spielzeit ebenfalls häufiger lädiert als fit ist. Aber vielleicht hilft das sich an eine Zeit ohne ihn zu gewöhnen. Rashica steht weiter zum Verkauf, die klammen Bremer hoffen trotz eines bewilligten Millionenkredits auf weitere Einnahmen.

Daraus macht auch niemand einen Hehl. In Bremen haben sich alle Beteiligten zu einem Weg bekannt, der auch Entbehrungen vorsieht. Gemauschel gibt es nur von einer Gruppe um den früheren Manager Willi Lemke, die bei der Mitgliederversammlung im Frühjahr in Verantwortung drängt. Kritisiert wurde vor allem der Sportdirektor Frank Baumann, der seinen Vertrag vor ein paar Tagen um ein Jahr bis 2022 verlängert hat. Vonseiten der aktuellen Klubführung genießt Baumann vollstes Vertrauen, er soll Werder gemeinsam mit Trainer Kohfeldt gewissenhaft durch die pandemische Krise steuern.

Illusionen macht sich niemand mehr in Bremen. Und wenn doch, dann wird Kohfeldt diejenigen schon an die Spiele gegen Hertha und Union erinnern.