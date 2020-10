Von Thomas Hürner, Bremen

Es war kein Spektakel, vielmehr ein spartanischer Kampf, aber gerade daraus kann im Fußball auch einiges an Zuversicht erwachsen. Und als die ersten Flutlichter erloschen waren und die Nacht sich in die pandemische Leere im Weserstadion mischte, da sprach Florian Kohfeldt diesen durchaus bemerkenswerten Satz aus.

"Es schwenkt langsam in die Richtung", sagte Kohfeldt, "dass wir mehr Lust haben zu gewinnen, als Angst zu verlieren."

Angst ist ja in sämtlichen Lebenslagen ein eher schlechter Ratgeber, und eine gewisse Lust aufs Gewinnen dürfte Profisportlern sowieso inhärent sein. Man darf den Trainer des SV Werder da keinesfalls missverstehen: Über dem Bremer Osterdeich spuken sie eben noch, die Geister aus der vergangenen Saison. Jetzt müssen sie nach und nach vertrieben werden.

Das 1:1 am Sonntagabend gegen die TSG Hoffenheim war also kein Spektakel, aber "ein Schritt nach vorne", der mit einem "verdienten Punkt" belohnt wurde, wie Kohfeldt bilanzierte: "Nicht mehr, nicht weniger." So ein verdienter Punkt gegen einen Gegner, der vor einen Monat noch 4:1 gegen den FC Bayern gewonnen hat, darf den Bremern aber durchaus als Achtungserfolg angerechnet werden. Zumal Werder in der Tabelle gerade dort steht, wo man sich vor der vergangenen, nervenaufreibenden Spielzeit selbst hingeträumt hatte: auf einem Europapokalplatz, bei einer Ausbeute von nun acht Punkten aus fünf Spielen. Von derartigen Illusionen ist man an der Weser aber natürlich schon lange abgekehrt, daran ändert auch eine vorzeigbare Leistung gegen einen echten Europateilnehmer wie die TSG Hoffenheim nichts.

Für Kohfeldt geht es derzeit vornehmlich darum, ein neues Fundament zu gießen, auf diesem soll irgendwann ein attraktiver wie auch erfolgreicher Spielstil erwachsen. Wie die Aufbauphase im Idealfall aussehen soll, war beim 1:0-Führungstreffer in der fünften Spielminute zu besichtigen: Eine Balleroberung aus einer dichten Staffelung heraus, ein hoher Ball auf Mittelstürmer Niclas Füllkrug, der Ball gelangte zu Theodor Gebre Selassie auf der rechten Außenbahn; ein scharfes Zuspiel in den Strafraum, ein wuchtiger Abschluss des aufgerückten Mittelfeldmanns Maximilian Eggestein ins rechte Eck. Ein "wunderschönes Tor", wie nicht nur Kohfeldt fand. Den Ausgleichstreffer durch Dennis Geiger (22.) verbuchte der Trainer unter der Kategorie "unglücklich", was nicht jedweder argumentativen Grundlage entbehrte, da die Bremer für ihre erste defensive Nachlässigkeit umgehend bestraft wurden.

Von besonderer Bedeutung war für Kohfeldt jedoch, dass seine Mannschaft gegen die TSG mehr im Repertoire hatte als nur schnelle Vertikalisierung, zumindest in Ansätzen. Ein "bisschen Spielkontrolle" sei durchaus zu erkennen gewesen, und auch die Statistiken wiesen einen gewissen fußballerischen Fortschritt aus: Die Ballbesitzphasen waren fast gleichmäßig verteilt, auch wenn das gerade in der zweiten Hälfte nicht immer unbedingt so gewirkt hatte.

Werder hatte außerdem insgesamt mehr Pässe gespielt - zwar auch mehr in des Gegners Beine, "aber gemessen an dem, wo wir herkommen", sagte Kohfeldt, spreche das eben auch für frischen Mut und den Glauben an die eigenen Fähigkeiten.

Es ist ja so: Die Zeiten, in denen gloriose Kicker wie Johan Micoud und Diego an der Weser Hof hielten, sind lange vorbei. In Davy Klaassen wurde stattdessen der wohl begabteste Mittelfeldmann abgegeben, ohne Ersatz. So sieht sie nun mal aus, die harte, auch pandemiebedingte Realität, und deshalb bemüht man sich in Bremen schon eine ganze Weile um eine neue Lesart der eigenen Ansprüche. Alles kann, nichts muss, Hauptsache die Mannschaft ist stabil und in tabellarisch ungefährlichen Gefilden aufzufinden. Trainer Kohfeldt betont immer wieder, dass sich Werder am Beginn eines Prozesses befinde, genauer: Die Mannschaft stehe da, "wo wir vor zweieinhalb bis drei Jahren waren". Nicht schlimm, so Kohfeldt, er verspüre vielmehr einen "Riesen-Reiz", die einzelnen "Puzzle-Teile zusammenzufügen". Nach und nach.

Immer in der Hoffnung, dass in diesem Puzzle nicht wieder wichtige Teile fehlen, wie es in der vergangenen Spielzeit nahezu permanent der Fall gewesen war. Im Spiel gegen die TSG musste Stürmer Füllkrug, erst genesen von einem Kreuzbandriss, mit einer Muskelverletzung in der Wade ausgewechselt werden, er fällt einige Wochen aus. Angreifer Yuyo Osako könnte es nach einem Schlag aufs Knie ebenfalls schwerer erwischt haben. Und auch der erste Corona-Fall im Werder-Kader, der 21-jährige Felix Agu, der inzwischen leichte Symptome entwickelt hat, dürfte noch eine Weile ausfallen. Bald in die Startelf zurückkehren könnte hingegen Angreifer Milot Rashica, der sechs Wochen ausfiel und für dessen (letztlich geplatzten) Umzug man in Bremen vor der Saison gerne rund 20 Millionen Euro eingenommen hätte.

Die Bremer Geschäftsbilanz ist weiter deutlich defizitär; wenn man dem Werder-Geschäftsführer Klaus Filbry aber Glauben schenkt, bestehe "in keiner Form Insolvenzgefahr", wie er dem Weser-Kurier zuletzt sagte. Auch dann, wenn den Bremern der angestrebte KfW-Kredit verwehrt bleiben sollte.