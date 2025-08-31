Werder erringt in Unterzahl ein 3:3 gegen Leverkusen, doch die Freude über die späte Aufholjagd ist nur ein Thema. Können die Bremer ihrem Rumpfkader noch Verstärkung hinzufügen?

Von Thomas Hürner, Bremen

Leonardo Bittencourt, so viel steht fest, besitzt kein Archiv, in dem sich sämtliche Fakten, Details und Kuriositäten über den SV Werder Bremen nachschlagen lassen. Das hat der Mittelfeldmann am Samstag jedenfalls klar zum Ausdruck gebracht. Ob er schon mal so ein Spiel erlebt habe, wurde Bittencourt in den Katakomben des Bremer Weserstadions gefragt. 3:1 zurückgelegen, Unterzahl, trotzdem gegen einen Champions-League-Teilnehmer aufgerichtet und unter geradezu rührendem Zutun von den Zuschauertribünen in buchstäblich letzter Minute ein 3:3 hingezaubert. Müsste man „im Archiv nachschauen“, antwortete Bittencourt, ob das schon mal so passiert sei, wisse er nicht. Fröhlichkeit überwog ausweislich seines Gesichtsausdrucks klar im Vergleich mit Unwissenheit.