Der SV Werder Bremen ist schon ein spezieller Fußballklub. Am Osterdeich halten sie sich für sehr weltoffen, eine Selbstwahrnehmung, die in den meisten Alltagssituationen absolut von der Realität gedeckt ist. Offene Arme gehören bei Werder quasi zur Vereinsräson, genauso wie ein Hauch Kosmopolitismus und geradezu einnehmende Nettigkeit. Und doch tun sich die Bremer jedes Mal überaus schwer damit, neue Menschen in ihren engsten Kreis aufzunehmen. Vor allem, wenn diese großen Klubpersönlichkeiten nachfolgen, die sowohl der engste Kreis als auch das äußerste Umfeld lieben gelernt hatten.
MeinungTrainerentlassung bei Werder BremenIn der Rangliste der Schuldigen nimmt Horst Steffen nur Platz drei ein
Kommentar von Thomas Hürner
Lesezeit: 2 Min.
Auf Langzeittrainer folgen in Werders Klubgeschichte stets Interregnen. Diese Regelmäßigkeit liegt aber keineswegs nur an den Übungsleitern.
Trainerentlassung bei Werder Bremen:Die schleichende Überforderung eines Standorts
Nach dem 1:1 gegen Gladbach trennt sich Werder Bremen von Trainer Horst Steffen. Dem unerschütterlichen Optimisten war es nicht gelungen, aus einem unrunden Kader ein schlagkräftiges Team zu formen – die Schuld aber tragen auch andere.
Lesen Sie mehr zum Thema