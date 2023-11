Werder Bremens Toptransfer Naby Keita wird in der zweiwöchigen Länderspiel-Pause nicht zur Fußball-Nationalmannschaft seines Heimatlandes Guinea reisen, sondern stattdessen in Bremen an seinem Bundesliga-Comeback arbeiten. Das gab sein Verein am Montag bekannt. Der 28 Jahre alte Neuzugang vom FC Liverpool hatte sich Anfang Oktober bei der 2:3-Niederlage gegen 1899 Hoffenheim am Oberschenkel verletzt und steht dem Club seitdem nicht zur Verfügung.