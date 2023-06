Werder Bremen hat den Mittelfeldspieler Naby Keita vom FC Liverpool verpflichtet und damit für einen spektakulären Transfer in der Fußball-Bundesliga gesorgt. Der 28-jährige Mittelfeldspieler wechselt ablösefrei in die Hansestadt, wie der Klub am Freitagmittag bekannt gab. "Es liegt auf der Hand, dass es zahlreiche Interessenten gibt, wenn ein Spieler wie Naby Keita ablösefrei auf dem Markt ist", wurde Werders Profifußball-Leiter Clemens Fritz zitiert. "Deswegen sind wir sehr froh, dass sich Naby trotz mehrerer Angebote für uns entschieden hat und wir ihn von Werder überzeugen konnten." Der Kapitän der Nationalmannschaft von Guinea werde "mit seinen Qualitäten eine große Bereicherung für die Mannschaft sein". Der deutsche Trainer Jürgen Klopp hatte Keita 2018 für rund 60 Millionen Euro von RB Leipzig zu Liverpool gelotst. In 129 Pflichtspielen lief er für den britischen Topklub auf, er erzielte dabei elf Treffer und bereitete sieben Tore vor. 2019 gewann er unter anderem mit dem LFC die Champions League, 2020 wurde er englischer Meister und Club-Weltmeister. Allerdings war Keita oft verletzt und schaffte nie den Sprung zum Stammspieler.