Justin Njinmah, so viel ist seit Samstag klar, beherrscht die Kunst, seine Gefühlswelt aufs Wesentliche herunterzubrechen. „Ich dachte, heute ist ein geiler Tag“, sagte der Angreifer des SV Werder und atmete kurz durch. „War dann aber kein geiler Tag.“ Bei einer Umfrage im Bremer Weserstadion wären diese Sätze bei einem Zustimmungswert von circa 90 bis 95 Prozent gelandet. Und das auch nur deshalb, weil die in den Norden mitgereisten Fans des VfB Stuttgart die exakt gegenteilige Position eingenommen hätten. Für sie war dieses 2:2 bestens bekömmlich. In der Bremer Kabine dürften dagegen einige Herrschaften gesessen haben, die sich nach Schlusspfiff nach einer Packung Magentabletten sehnten.

Es liegen keine genauen Informationen darüber vor, ob ein Griff in den Arzneischrank später noch zur Besserung beitrug, doch das kollektive Grummeln war am Weserufer zunächst kaum zu überhören: Schick gespielt hätten sie, fanden die Bremer Spieler, auch an Mut, Leidenschaft und einem schlüssigen Plan habe es nicht gemangelt. Und das nicht gegen irgendwen, sondern gegen ein Stuttgarter Team, das wegen Verletzungen zwar reichlich dezimiert in die Hansestadt gereist war, das als Vorjahreszweiter der Bundesliga unter der Woche allerdings weiterhin Champions-League-Spiele absolviert. Aus Bremer Sicht hätte es sich also um einen idealen Zeitpunkt gehandelt, ein herausforderndes Fußballspiel zu gewinnen und in jene Tabellenregionen vorzurücken, in denen europäische Gedankenspiele nicht völlig unanständig sind.

„Wenn du etwas erreichen willst, musst du solche Spiele ziehen“, stellte Kapitän Marco Friedl zutreffend fest. Der Mr. Klartext vom Osterdeich schob aber sogleich eine flammende Wutrede hinterher. Letztlich sei der Gesamtauftritt halt doch „zu billig“ gewesen; „ärgerliche Fehler“ habe man sich geleistet; er sei deshalb „unglaublich“ genervt. Friedls Schlussfazit: „In solchen Spielen merkt man einfach, dass wir noch nicht so weit sind, wie wir das gerne hätten.“

Stürmer Justin Njinmah spielte unter Schmerzen – er war dennoch kaum zu halten

Der Österreicher spannte damit einen Bogen um die bisherige Bremer Saison, in der zum Beispiel beim 0:0 gegen Dortmund ein Sieg und jüngst beim 0:1 in Frankfurt auch locker ein Remis drin gewesen wäre. Die Leistungen habe mal wieder gestimmt, resümierte Werder-Coach Ole Werner, sein Team verortet er grundsätzlich auf „einem vernünftigen Weg“. Am Samstag führte dieser Weg in solider Verlässlichkeit in Richtung des Stuttgarter Strafraums: 20:10 Torschüsse und 11:2 Eckbälle zählten Statistiker hinterher zum Vorteil des SV Werder.

Coach Werner hatte sein Team mit einer Viererabwehr anstatt der üblichen Dreierkette auf den Platz geschickt, was sich als effiziente Maßnahme erwies, um den Stuttgarter Spielaufbau zu stören und den Gegner unter konstanten, wenn auch nicht überwältigenden Druck zu versetzen. Angeregt wurden die Offensivaktionen zumeist von den schnellen und wendigen Beinen von Angreifer Njinmah, aber nicht nur dort: Das 1:0 erzielte der 24-Jährige in der sechsten Minute per Kopf. Daraufhin traf Njinmah den Pfosten, verteilte Beinschüsse, holte einen vermeintlichen Elfmeter heraus, der nach Überprüfung des Kölner Videokellers zu Recht einkassiert wurde – und das alles tat er unter leichten Schmerzen, wie er erzählte, weil eine Sprunggelenkverletzung „noch nicht richtig verheilt“ sei. „Wenn das mit Problemen so aussieht wie heute, ist das okay“, ergänzte Werner mit Blick auf Njinmahs Spieltrieb. Die Nachbetrachtung der Bremer Defensivleistung fiel weniger euphorisch aus: Vor dem 1:1 war es der zögerliche Torwart Michael Zetterer, der Stuttgarts Ermedin Demirovic enormen Freiraum im Fünfmeterraum gewährte. Und nachdem Mittelfeldmann Jens Stage den Ball nach einem Eckball zur erneuten Bremer Führung ins Tor gewuchtet hatte (77.), ließ sich Senne Lynen nach einem langen Ball zu leicht aus dem Weg schieben – Demirovic hatte freie Bahn und traf zum 2:2 (85.).

Insofern konnte sogar der eingewechselte Nick Woltemade etwas Positives darin erkennen, dass er in der Nachspielzeit freistehend das Stuttgarter 3:2 verpasste. Der lange Stürmer wurde in der Bremer Jugend ausgebildet, ist weiterhin Werder-Fan und im Sommer ablösefrei zum VfB gewechselt. Seine ebenfalls dem SV Werder zugewandte Mutter, erzählte Woltemade, hätte auf einen zielgenaueren Abschluss mit Sicherheit verärgert reagiert.