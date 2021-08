Raus mit all den angestaunten Emotionen: Maximilan Eggestein (Mitte), Bremens Siegtorschütze in der Nachspielzeit.

Von Thomas Hürner

Auf diese Art von Wiedersehen hätte er gerne verzichtet, so viel ist sicher. Der Fußballmanager Klaus Allofs machte zuletzt kein Geheimnis daraus, dass er die Entwicklungen rund um den SV Werder unter glaubwürdigem Schmerz verfolgt, sogar seine "große Enttäuschung" über den Abstieg hat der frühere Bremer Sportchef mehrfach in Interviews offenbart. Diese Gefühle sind gewissermaßen eine logische Konsequenz, denn Werder war unter seiner Ägide ja noch in ganz anderen Gefilden unterwegs, unvergessen bleibt vor allem das Double aus Meisterschaft und Pokal 2004.

Die Realität ist jetzt eine andere an der Weser, doch Klaus Allofs, 64, der mittlerweile als Vorstand bei Fortuna Düsseldorf tätig ist, durfte in dieser Funktion am Samstagabend immerhin einem Spiel beiwohnen, das womöglich als Erweckungserlebnis in die Bremer Vereinschronik eingehen wird. Ein bisschen kam diese Partie sogar im Gewand einstiger Europapokalnächte daher, zumindest was das Flutlicht-Ambiente und die Dramaturgie betraf: Werder lag zweimal in Führung, schien nach Ausgleichstreffern der Düsseldorfer zweimal erledigt - und gewann in einem wirklich sagenhaften Fotofinish doch noch 3:2, was das Ende einer deprimierenden Serie von Misserfolgen bedeutete. Doch der Reihe nach.

"Das tut den Jungs einfach gut", sagte Werder-Trainer Markus Anfang

Allofs meldete sich erst tags darauf im Fußballtalk "Doppelpass" zu Wort, wo er neben Frustration über die späte Niederlage seiner Fortuna auch Freude für den SV Werder zum Ausdruck brachte. Wer wollte ihm den wohlwollenden Blick auf seinen Ex-Klub auch verdenken? Die Bremer waren saisonübergreifend seit genau einem Dutzend Spielen sieglos geblieben, nach dem 1:1 am ersten Zweitliga-Spieltag gegen Hannover 96 wurde die Mannschaft im heimischen Weserstadion mit einem Pfeifkonzert in den Feierabend entlassen. "Für uns ist das ein Brustlöser", sagte Werder-Trainer Markus Anfang, der seit Saisonbeginn in der Verantwortung steht und unter zahlreichen Unwägbarkeiten den Neuaufbau gestalten soll: "Es tut den Jungs einfach gut, nach so langer Zeit mal wieder ein Pflichtspiel gewonnen zu haben."

Anfang erwähnte zudem den "extremen Druck", der auf seiner Mannschaft gelastet habe, "das macht was mit dir als Fußballer." Das ist ja das Groteske an der Gegenwart des SV Werder: Einerseits handelt es sich um ein seit der vergangenen Saison nahezu unverändertes Team, das sich zusammensetzt aus lauter geknickten Seelen, die sich nach ihrer Bruchlandung in der Zweitklassigkeit erst wieder berappen müssen. Trotzdem wird vom Start weg erwartet, dass dieses Team eine Liga tiefer seiner Favoritenrolle gerecht wird, da sind die Branche und die eigenen Anhänger gleichermaßen unerbittlich.

Der Trainer Anfang muss also nicht nur spieltaktische Überlegungen anstellen - er muss auch die fragile Psyche einer Gruppe pflegen, von der niemand weiß, ob sie in einem Monat noch in einer ähnlichen Zusammensetzung einen Rasen betreten wird, weil aufgrund der prekären Bremer Finanzlage grundsätzlich jeder namhafte Spieler bis 31. August noch zum Verkauf steht. Sein System hat Anfang aber bereits gefunden, ein auf Dominanz ausgerichtetes 4-3-3, das in Düsseldorf schon ausgereifter wirkte als noch gegen Hannover. Der spielerische Fortschritt offenbarte sich aber erst nach etwa einer halben Stunde, zuvor hatten sich die Bremer schwergetan mit der rigorosen Pressing-Klammer der Fortuna. Doch dann klappte es etwas besser mit den von Markus Anfang angestrebten Ballstafetten und Vertikalisierungen, was auch daran lag, dass Angreifer Romano Schmid von der Ersatzbank in die Startelf beordert wurde.

Angreifer Josh Sargent erzielte seinen ersten Doppelpack für Werder - und dankte hinterher dem "footballgod"

Der so kleine wie quirlige Schmid, 21, geht noch am ehesten als eine Art Entdeckung der schlimmen Vorsaison durch, am Samstag erwies er sich auf der linken Außenbahn als raumschaffende Bereicherung. Anfang hob ihn hinterher hervor als "Spieler, der Eins-gegen-eins-Situationen sucht" - "und daraus machen wir dann das Tor". Schmid dribbelte, ließ in der 39. Minute einen gewaltigen Schuss ab, den Fortuna-Torwart Florian Kastenmeier nur vor die Füße von Werders Josh Sargent abwehren konnte, der zum 1:0 traf. Sargent wiederum gilt als das letzte echte Tafelsilber im Bremer Kader, seinen Marktwert dürfte er nochmal zusätzlich hochgeschraubt haben, als er nach dem zwischenzeitlichen 1:1-Ausgleich für die Fortuna per Kopf die erneute Führung erzielte (62.).

Es war aber weniger sein erster Doppelpack im Werder-Trikot, der ihn, den US-Amerikaner, im Glauben an den "footballgod" bestärkte, wie er später mit einem Grinsen verriet. Sondern das lag natürlich am Schlussakkord der Partie, der nach dem Abpfiff alle angestauten Emotionen aus den geschundenen Bremer Seelen hinausbeförderte. Düsseldorfs Khaled Narey traf erst in der extrem langen Nachspielzeit zum 2:2 (90+4), verursachte aber im direkten Gegenzug einen Foulelfmeter, den Mittelfeldmann Maximilian Eggestein in quasi letzter Sekunde zum ersten Werder-Sieg seit Februar ins Netz jagte.

Bremens Kapitän Ömer Toprak sprach dem Torschützen seinen "Riesen-Respekt" aus, "er wurde sehr, sehr oft sehr viel kritisiert". Damit war im Prinzip alles gesagt, was man aus Werder-Sicht über die Bedeutung dieses Spiels wissen muss.