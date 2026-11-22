Justin Njinmah hat den SV Werder Bremen mit einem Doppelpack zum Prestigesieg im Nordderby gegen den Hamburger SV geführt. Mit seinen beiden Treffern in der 66. und 77. Minute schoss der Stürmer die Bremer in der 111. Bundesliga -Auflage des Klassikers zum 4:0 (0:0). Kapitän Marco Friedl (55.) hatte die Gastgeber vor 41.540 Zuschauern im ausverkauften Weserstadion in Führung gebracht. Niclas Füllkrug (90.+2) setzte in der Nachspielzeit mit seinem zehnten Saisontor den Schlusspunkt.

Rund um die als Hochrisikospiel eingestufte Partie blieb es anders als in der Rückrunde der vergangenen Saison zunächst friedlich. Damals hatten HSV-Anhänger Leuchtraketen in Richtung Werder-Kurve abgefeuert und die Toiletten im Gästebereich zerstört. Durch den Erfolg gegen die vom Verletzungspech verfolgten Hamburger festigten die Bremer ihren sechsten Tabellenplatz mit 18 Zählern und unterstrichen ihre bislang starke Fußball-Saison. Gegen die nur eine Stunde lang gleichwertigen Gäste brauchte es aber eine Steigerung der Werder-Mannschaft nach der Pause, um zum Sieg zu kommen. Der HSV liegt nach zehn Spieltagen mit zwölf Punkten auf Rang zwölf.

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Werder-Trainer Daniel Thioune, dessen Vertrag am Tag zuvor verlängert worden war, musste in dem Nordduell auf den besten Bundesliga-Vorlagengeber Marco Grüll und Mitchell Weiser verletzungsbedingt verzichten. Für seinen Freund und HSV-Kollegen Merlin Polzin sah es noch angespannter aus. Neben den Langzeitverletzten Nicolai Remberg und Bilal Nadir fehlten dem HSV Mittelfeldspieler Albert Sambi Lokonga, Verteidiger Jordan Torunarigha und Stürmer Yussuf Poulsen. Kurzfristig fiel auch noch Abwehr-Talent Shafiq Nandja mit Rückenproblemen aus.

Dafür stand erstmals nach Ende seiner vierjährigen Doping-Sperre Abwehrspieler Mario Vuskovic im Kader. Sein letztes Spiel für den HSV hatte er am 9. November 2022 auswärts gegen die SpVgg Greuther Fürth (0:1) absolviert – in der 2. Bundesliga.

Mario Vuskovic nach Doping-Sperre erstmals wieder im Kader

Trotz der Personalknappheit waren die Gäste in der Anfangsphase tonangebend. Die Bremer fanden selten Mittel, um die stabile HSV-Defensive zu gefährden. Nach vorn wirkten die Hamburger lange zwingender als die Gastgeber. Nach knapp 20 Minuten ereilte den HSV erneut das Verletzungspech: Mittelfeldspieler Miro Muheim – mit drei Treffern bester Torschütze seiner Mannschaft – humpelte vom Platz und wurde durch Kofi Amoako ersetzt.

Jetzt erst schien Werder wach zu werden. Die Bremer erspielten sich endlich die ersten Chancen, dennoch blieben die Hamburger gleichwertig. Njinmah (22.) verstolperte einen vielversprechenden Konter vor HSV-Torwart Daniel Heuer Fernandes. Eren Dinkci (28.) verzog aus aussichtsreicher Position. Der Schuss von Chuki (32.) verfehlte knapp das Ziel, ebenso der von Njinmah (42.). Die beste Chance hatte Torjäger Niclas Füllkrug, der frei stehend aus knapp zehn Metern den Ball nicht richtig traf.

Ähnlich wie in der ersten Halbzeit erwischten die Hamburger auch nach der Pause zunächst den besseren Start und waren spielbestimmend. Ein Freistoß von Albert Grönbaek (51.) aus 20 Metern war direkt auf Werder-Torwart Karl Hein aber zu harmlos. Doch dann drehte Werder auf. Friedl scheiterte nach einer Ecke zunächst am überragend reagierenden HSV-Keeper Heuer Fernandes. Als der Ball über Umwege zurück zum Bremer Abwehrchef kam, zimmerte der Österreicher die Kugel unter die Latte und brachte das Weserstadion zum Beben.

Nun waren die Bremer nicht mehr zu stoppen. Vor allem Njinmah, gerade erst von einer Verletzung genesen und nur wegen des Ausfalls von Grüll in der Startelf, trumpfte jetzt auf. Zunächst traf der Angreifer nach Zuspiel von Füllkrug flach ins rechte Eck, wenig später zirkelt er den von einem Bremer abgefälschten Ball in den Winkel des Hamburger Tores und sorgte so für die Entscheidung. Füllkrug sorgte für die Zugabe.

Augsburg erlebt ein hitziges Duell gegen Mainz

Der FC Augsburg hat derweil trotz heftiger Personalsorgen das hitzige Krisen-Duell gegen den FSV Mainz 05 gewonnen. Fast ohne Innenverteidiger im Kader, dafür mit Doppelpacker Michael Gregoritsch feierten die Schwaben ein 3:1 (2:0) und verschafften sich nach sieben sieglosen Partien wieder etwas Luft. In der Tabelle der Fußball-Bundesliga zog der FCA an den Mainzern vorbei, die ihre fünfte Pflichtspielniederlage in Serie kassierten.

Neben Gregoritsch (19. und 49. Minute) war auch Juma Bah (36.) erfolgreich. Für Mainz war das Tor von Ransford-Yeboah Königsdörffer (51.) zu wenig in einer intensiven Partie, die FCA-Coach Manuel Baum vor 29.680 Zuschauern nicht auf seiner Trainerbank beendete: Er sah vor der Pause nach einer Unsportlichkeit die Rote Karte (43.).

Die Ausgangslage für Augsburg war kompliziert. Gleich vier der fünf gelernten Innenverteidiger im Kader fehlten verletzt – übrig blieb nur Bah. Der von Manchester City ausgeliehene Jungprofi kehrte von seiner Rot-Sperre zurück. Den Rest der Dreier-Kette bildeten Mittelfeldspieler: Als Abwehrchef musste Yannik Keitel in der Mitte ran, auf links spielte der 18-jährige Tim Schnitzer.

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Keitel geriet früh in den Fokus – aber nicht defensiv. Weil sein Kopfball nach einer Ecke von Keeper Robin Zentner nicht entschärft wurde, drückte Gregoritsch den Ball über die Linie.

Bah hätte sich nach gut einer halben Stunden schon anstrengen müssen, den Ball nicht im FSV-Kasten unterzubringen: Wieder nach einem Eckball trudelte die Kugel vor die Beine des Fußballers aus Sierra Leone, der zum 2:0 einschob. Dann wurde es hektisch: Zunächst verweigerte Schiedsrichter Martin Petersen den Gastgebern den Treffer von Keitel zum 3:0 wegen eines vermeintlichen Fouls in der Entstehung. Die FCA-Bank um Coach Baum zürnte. Weil der Trainer danach den Ball bei einem Mainzer Einwurf aufnahm und nicht weiterreichte, sah er Rot.

Stinksauer stapfte der Coach hinter die Bank auf die Tribüne – und schimpfte von dort weiter in Richtung des Unparteiischen. Nach verpatzten Wochen stand Baum unter Erfolgsdruck, auch wenn Geschäftsführer Michael Ströll vor Anpfiff am DAZN-Mikrofon von einer „totalen Überzeugung in Manuel Baum“ sprach.

Auch Baums Mainzer Kollege Urs Fischer hatte in den jüngsten Wochen wenig Grund zur Freude – und die erste Halbzeit in Augsburg änderte daran nichts. Neben den beiden Gegentoren ärgerte sich der Schweizer über eine verpasste Großchance von Phillip Tietz, der den Ball allein vor Keeper Finn Dahmen über das Tor drosch (24.). Und dann forderten die Gäste noch einen Platzverweis gegen Robin Fellhauer nach einem Foul gegen Kaishu Sano – vergebens.

Nach der Pause verfinsterte sich Fischers Miene weiter: Einen Slapstick-Patzer von Stefan Posch nutzte Gregoritsch zum dritten Augsburger Tor. Der eingewechselte Königsdörffer verkürzte unmittelbar danach per Weitschuss zwar schnell auf 1:3 - doch mehr sprang für die Mainzer nicht mehr heraus.