Von Thomas Hürner, Bremen

Wer in der nächsten Zeit seinen Fernseher, Podcastplayer oder einfach nur das Internet anmacht, dürfte nur schwer am SV Werder Bremen vorbeikommen. Medienschaffende haben eine gewaltige Produktionswelle in Gang gesetzt, die allmählich in den Markt rauscht: Man wird Trainer Thomas Schaaf nach großen Siegen in stoischer Ruhe durch Bundesliga-Stadien schlendern sehen, den bewegten Ailton in die Mikros schluchzen hören, auch die formvollendeten Bewegungen Johan Micouds dürfen bestaunt werden. Dann die finale Episode: Frank Baumann, wie er die Meisterschale im Weserstadion in die Höhe streckt, der Autokorso durch die grün-weißen Menschenmassen, die feierliche Zeremonie im Bremer Rathaus.