Wie viel Umbruch kann sich Bremen leisten, wirtschaftlich und atmosphärisch? Der SV Werder definiert gerade, wer er künftig sein will – und sieht beim 3:0 in Kiel, wie wichtig Kapitän Friedl ist.

Von Thomas Hürner, Kiel

In der 17. Minute dürfte einigen Fans des SV Werder Bremen ein Schock durch die Glieder gefahren sein. Marco Friedl stoppte den Ball mit dem Fuß, er wirkte ein wenig verunsichert, irgendwas stimmte nicht. Das Spiel war gerade wegen eines Fouls unterbrochen, Friedl rührte sich nicht vom Fleck, und alles an seiner Körpersprache schien mitzuteilen: Es konnte nicht weitergehen, zumindest nicht so. Doch es waren weder die Adduktoren noch irgendwelche Bänder, die Ärger machten. Es war der Ball. Friedl bückte sich, er nahm ihn die Hand, drückte ihn und machte sich auf zum Schiedsrichter. Zu wenig Luft drin. Der Ball wurde daraufhin durch ein funktionstüchtiges Exemplar ersetzt.