Erstmals steigt das Nordderby zwischen Werder und dem HSV in der zweiten Liga. Bremens Sport-Geschäftsführer Frank Baumann im Gespräch über vergangene Duelle, den Abstiegsfrust der Fans und eine richtungsweisende Entscheidung 2019.

Interview von Thomas Hürner, Bremen

Frank Baumann, 45, kann von sich behaupten, mit dem SV Werder einige Höhen und Tiefen miterlebt zu haben. Als Spieler war er der Kapitän einer Bremer Mannschaft, die regelmäßig um Titel mitspielte. In der Rolle des Sport-Geschäftsführers musste Baumann den Traditionsklub nach dem Abstieg nun auf eine neue Realität ausrichten. Und die sieht an diesem Samstag folgendermaßen aus: Nordderby gegen den alten Rivalen Hamburger SV - zum ersten Mal in der zweiten Liga.