Kommentar von Thomas Hürner

Am 34. Spieltag muss Werder Bremen zum 1. FC Heidenheim reisen, und das lässt aus hanseatischer Sicht nichts Gutes erahnen. Weil der Klub von der Ostalb jahrzehntelang in unterklassigen Fußballregionen unterwegs war, zählt dieses Duell nicht zu den absoluten Bundesligaklassikern, aber weitere Kapitel in dieser Geschichte dürften kaum im Sinne aller Beteiligten sein. Nicht, dass die Bremer den Heidenheimern deswegen gleich den Abstieg wünschen würden. Die bisherigen Aufeinandertreffen haben halt nur sehr einseitige Erinnerungen hinterlassen.