Zum Hauptinhalt springen

BundesligaWerder holt Daniel Thioune als Trainer

Daniel Thioune wird neuer Trainer bei Werder Bremen.
Daniel Thioune wird neuer Trainer bei Werder Bremen. (Foto: Vitalii Kliuiev/Imago)
  • Werder Bremen verpflichtet Daniel Thioune als neuen Trainer und Nachfolger des entlassenen Horst Steffen.
  • Der 51-jährige Thioune trainierte zuvor Fortuna Düsseldorf und soll Werder vor dem Abstieg bewahren.
  • Bremen steht nach zehn Spielen ohne Sieg auf Platz 15 mit nur einem Punkt Vorsprung auf den Relegationsplatz.
Von der Redaktion überprüft

Dieser Text wurde mit der Unterstützung einer generativen künstlichen Intelligenz erstellt. Lesen Sie mehr über unseren Umgang mit KI.

Fanden Sie diese Zusammenfassung hilfreich?
Mehr Feedback geben

Die Bremer verpflichten Thioune als Nachfolger von Horst Steffen. Er trainierte früher bereits den Nordrivalen Hamburger SV.

Fußball-Bundesligist Werder Bremen hat Daniel Thioune als Nachfolger für den entlassenen Trainer Horst Steffen geholt. Die Norddeutschen gaben die Verpflichtung des 51-Jährigen am Mittwoch bekannt. Thioune, der bis Oktober den Zweitligisten Fortuna Düsseldorf trainiert hatte, ist ab sofort Cheftrainer und soll die Bremer vor dem Abstieg bewahren. Zur Vertragslaufzeit machte der Klub keine Angabe.

Thioune trainierte in der zweiten Liga bislang den VfL Osnabrück (2017 bis 2020) sowie den Bremer Nordrivalen Hamburger SV (2020 bis 2021). In Düsseldorf arbeitete er anschließend rund dreieinhalb Jahre, sein Vertrag im Rheinland lief noch bis 2028. Bereits am Mittwoch (14 Uhr) soll Thioune die erste Trainingseinheit seiner neuen Mannschaft leiten.

Zuvor hatte Werder offenbar Wunschkandidat Bo Svensson abgesagt, auch Bo Henriksen galt als mögliche Option. Bremen steckt nach zehn Spielen ohne Sieg mitten im Abstiegskampf, als Tabellen-15. beträgt der Vorsprung auf den Relegationsplatz nur noch einen Punkt. Am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gastiert Werder beim SC Freiburg. Der Klub hatte sich nach dem Spiel gegen Borussia Mönchengladbach (1:1) von Steffen getrennt.

© SZ/sid - Rechte am Artikel können Sie hier erwerben.
Zur SZ-Startseite

Trainerentlassung bei Werder Bremen
:Die schleichende Überforderung eines Standorts

Nach dem 1:1 gegen Gladbach trennt sich Werder Bremen von Trainer Horst Steffen. Dem unerschütterlichen Optimisten war es nicht gelungen, aus einem unrunden Kader ein schlagkräftiges Team zu formen – die Schuld aber tragen auch andere.

SZ PlusVon Thomas Hürner

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite