Werder Bremen befördert Clemens Fritz zum Geschäftsführer Fußball. Der 43-jährige frühere Bundesliga-Profi tritt im Sommer die Nachfolge von Frank Baumann an, wie der Klub am Donnerstag bestätigte. Baumann, 48, der seit 2016 in Bremen Sportchef ist, hatte im November angekündigt, seinen Posten am Saisonende abzugeben. Clemens Fritz ist derzeit noch Leiter Profifußball bei Werder und galt von Beginn an als Favorit für die Geschäftsführerposition. Werder befasste sich dennoch auch mit externen Kandidaten.