Werder Bremens Christian Groß:Der Profi, den es gar nicht geben dürfte

SZ Plus Interview mit TV-Experte Didi Hamann : "Ich habe überhaupt nichts gegen Tuchel!"

Vor dem Topspiel FC Bayern gegen Dortmund erklärt Didi Hamann seine Rolle als TV-Experte. Er sagt, was in München schiefläuft, warum sein Verhältnis zu Thomas Tuchel so speziell ist - und was er über Julian Nagelsmann denkt.