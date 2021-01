Werder gegen Augsburg:Ein Spiel wie ein Steinbruch

Meist sieht es so aus, als würde jedes Team hoffen, dass dem Gegner noch weniger einfällt als einem selbst. Am Ende einer bemerkenswert qualitätsarmen Partie findet Bremen noch irgendwie den Weg zum Tor.

Von Ralf Wiegand, Bremen

Fußball ist ja immer dann besonders schön, wenn alles leicht wirkt. Wenn Spieler über den Rasen schweben statt rennen, Laufwege wie einstudierte Choreographien aussehen, der Ball im Flug zum Smiley wird, froh, mal wieder gestreichelt worden zu sein. Fußball ist also genau dann besonders schön, wenn er exakt nicht so gespielt wird wie am Samstag im Bremer Weserstadion, einst eine der berühmten Philharmonien dieses Sports, inzwischen aber längst bestenfalls noch eine Werkstatt - bei der Partie Werder Bremen gegen den FC Augsburg allerdings eher: ein Steinbruch. Mit Vorschlaghammer und Spitzhacke meißelten die Bremer einen 2:0-Sieg aus diesem winterkalten Nachmittag. 30 Fußball-Arbeiter waren da insgesamt bei der Wochenend-Schicht zu beobachten, und dass noch Tore fallen würden in diesem Festival der Leiden, war wirklich nicht zu erwarten. Sie fielen spät, in der 84. und 87. Minute durch Theodor Gebre Selassie und Felix Agu.

Für die Bremer war das ein eminent wichtiger Heimsieg, der höchste seit dem 6:1 gegen den 1. FC Köln im letzten Heimspiel der vergangenen Saison, seitdem allerdings auch erst der zweite. Nur ein einziges Mal hatten sie in den zuvor 15 Begegnungen dieser Saison mehr als ein Tor geschossen, beim 3:5 in Wolfsburg, und dass das an diesem Tag noch passieren würde, hätte zur Halbzeit niemand wetten dürfen, der auf Geld angewiesen ist.

Der Pragmatismus, mit dem manche Mannschaften ihr Überleben in diesen bedrohlichen Zeiten zu sichern versuchen, hatte in den ersten 45 Minuten im Weserstadion einen neuen Höhepunkt erreicht. Werder und der FC Augsburg spielten da Fußball wie von einem anderen Stern, allerdings einem unbewohnten mit schwefelhaltiger Atmosphäre und einem ganz gewiss anderen Regelbuch als auf der Erde. Es sah aus, als dürfe man die Strafräume nicht betreten, als verlöre derjenige, der dem Tor des Gegners zu nahe kommt. Weite Teile des Rasens blieben ungenutzt, alles wirkte angestrengt, gequält, getragen allein von der Hoffnung, dass dem Gegner noch weniger einfallen würde als einem selbst. Sie erfüllte sich auf beiden Seiten, die Hoffnung. In irgendwelchen Statistiken tauchten Torschüsse auf, aber das sind halt Statistiken. Auf dem Platz sah man die nicht.

Bei manchen Spielen ist es ein Glück, dass niemand dafür Eintritt zahlen muss, weil niemand mehr dabei sein darf. Diejenigen, die in Bremen dabei waren, waren dienstverpflichtet, Spieler, Trainer, Ordner, Tontechniker, Stadionsprecher, Kameraleute. Auf den Tribünen atmeten Journalisten unter FFP2-Masken ihre Brillen neblig, rätselnd, welche Pläne die Strategen dieser Partie gehabt haben mögen, um zu gewinnen. Augsburgs Trainer Heiko Herrlich wähnte sich hernach folgerichtig "in einem schlechten 0:0-Spiel, das wir am Ende verloren haben".

Der klügste Laufweg? Der des Hundes aus der Hundefutterwerbung auf der elektronischen Werbebande

Aber wie konnte das bloß passieren? Die Bremer, die in schon fast beeindruckender Konsequenz dem FCA den Ball überließen, hatten noch weniger Zugriff auf das Spiel als Herrlichs Mannschaft. "Wir haben die erste Halbzeit dominiert, hatten 66 Prozent Ballbesitz", sagte der Augsburger Trainer, aber daraus entstanden ist nichts. "Ich habe keine Torchancen gesehen", sagte Werder-Coach Florian Kohfeldt, was stimmte, da die Spieler entweder ins Leere liefen oder der Ball ins Leere rollte, hüben wie drüben. Den klügsten Laufweg hatte der Hund aus der Hundefutterwerbung, der auf der elektronischen Werbebande alle drei Minuten von der Mittellinie zur Eckfahne lief.

Zu viel Mut, hat Kohfeldt erkannt, bekommt seiner Mannschaft nicht. Gegen Stuttgart (1:4) und Union Berlin (0:2) habe man "aktivere Taktiken" gewählt, jetzt geht es wieder nur um defensive Stabilität. Die Grundschule des Fußballs. Der Plan war, so sagte der Trainer zumindest hinterher, diesmal erst gegen Ende aktiver zu werden, was sehr gut klingt, weil es ja genau so gekommen war. Die Augsburger richteten sich in dem schlechten 0:0-Spiel ein, während die Bremer den Rasen des Weserstadions umgruben auf der Suche nach einem verschütteten Pfad vors Augsburger Tor. Sie fanden ihn in den letzten zehn Minuten, flankten einmal von links und einmal von rechts, "uns ging die Ordnung verloren", klagte Herrlich, der auch beklagte, dass Reece Oxford nach einer Ecke übers Tor geköpft hatte: "Den muss er aus fünf Metern eigentlich machen."

Und so passierte es. Gebre Selassie stocherte den Ball ins Tor, Felix Agu, erstmals von Anfang an eingesetzt, traf den Ball nicht richtig - aber das passte ja zu diesem Fußball, der halt nicht schön sein sollte an diesem Nachmittag im Bremer Steinbruch, wo Werder ein 0:0-Spiel mit 2:0 gewann.