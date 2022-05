Von Ralf Wiegand , Bremen

Es sah aus wie früher bei der Loveparade, der riesige Truck beschallte die ganze Stadt, drauf ein paar bereits leicht angetrunkene Fußballer und drum herum Tausende teils schon schwer angetrunkene Fans. Neben dem Rauch der Bengalos lag am Sonntag viel grün-weiße Liebe in der Luft, als die Mannschaft von Werder Bremen im offenen Lkw die am Nachmittag im Weserstadion eröffnete Aufstiegsparty auf dem Osterdeich fortsetzte. Der Laster war mit allerlei Zeugs beklebt, der SVW ist wieder da, stand da zu lesen, auch ein obligatorischer Dank an die Fans, und hinten drauf dann: "Tschüss Zweite. War geil!"