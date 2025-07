Ein bekannter Basketballspieler ist Wenyen Gabriel auf jeden Fall: Der 2,09-Meter-Mann war bei den Olympischen Spielen im vergangenen Jahr Fahnenträger für den Südsudan, die Mannschaft landete in Paris etwas überraschend auf Rang neun. In der NBA spielte er bei den Los Angeles Lakers mit LeBron James und Dennis Schröder, darüber hinaus stand der 28-Jährige bei sechs weiteren NBA-Teams unter Vertrag. Und 2024/25 spielte er eine ordentliche Euroleague-Saison für Maccabi Tel Aviv und Panathinaikos Athen. Nur: Als echter Führungsspieler ist der Center, der auch als Forward spielen kann, bisher eher selten in Erscheinung getreten.