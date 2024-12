Investorenstreit im Wintersport:Wer täuscht hier wen?

Eine der größten Errungenschaften aus der bisherigen Amtszeit von Johan Eliasch an der Spitze des Ski- und Snowboard-Weltverbands Fis dürften die Versuche sein, die strittigen Aussagen des Präsidenten im Nachhinein einzufangen. Ein Klassiker: als Eliasch die Weltcupreisen nach Nordamerika mit der These verteidigte, ein Rennen im Privatjet-Paradies von Aspen sei im Grunde klimafreundlicher als ein Event in Schladming, wo 30 000 Zuschauer größere ökologische Fußabdrücke verursachen würden. ( Eliasch behauptete später, er sei missverstanden worden ). Kein Wunder jedenfalls, dass der 62-Jährige nun auch keinerlei Schuld an dem Wirbel tragen will, der seinen Verband seit Tagen umtost.

Am vergangenen Samstag hatten die SZ und der Schweizer Blick über eine Offerte des Investors CVC an die Fis berichtet: 400 Millionen Euro für alle kommerziellen Rechte aller Wintersportarten unter Fis-Flagge, dazu die Aussicht auf weitere Ausschüttungen. Die Fis moderierte das zunächst kühl ab: Die Offerte sei zu unkonkret, um darauf einzugehen. Auch stecke man bereits in konstruktiven Verhandlungen, um zumindest die Medienrechte zentral zu vermarkten. Ohnehin sei man „gut kapitalisiert“ und benötige gerade keine „weiteren finanziellen Mittel“. Das zog einen scharfen Protestbrief von 59 Funktionären und großen Teilen der alpinen Athletenelite nach sich. Diese forderten Eliasch sinngemäß auf, sich mit dem Angebot von CVC zumindest näher zu beschäftigen.

Die Fis antwortete jetzt mit einem ebenso scharfen Statement: Der Protestbrief suggeriere, dass man „ein unwiderstehliches Angebot von CVC für die Medienrechte von Ski- und Snowboard-Veranstaltungen abgelehnt hat, ohne dies angemessen abzuwägen, weil man bereits an einer Zentralisierung der internationalen Übertragungs- und Medienrechte mit der Agentur Infront“ arbeite. Dieser Eindruck sei „falsch“. Die Offerte von CVC sei „ohne Bezug“ zur Zentralisierung von Medien- und Übertragungsrechten. Stattdessen schlage sie vor, in ein Joint-Venture zu investieren, in dem „alle kommerziellen Rechte gebündelt sind, die mit der Fis und ihren Nationalverbänden assoziiert sind“. Eliasch behauptete im Sender ORF gar, viele Athleten seien mit inkorrekten Informationen getäuscht worden und hätten deshalb den Protestbrief signiert.

SZ Plus Exklusiv Ski-Weltverband Fis : Der falsche Präsident Um seine Interessen durchzusetzen, greift Fis-Chef Johan Eliasch auch zu rabiaten Methoden. Nach einer offenbar unbegründeten Strafanzeige gegen einen Kontrahenten droht dem Ski-Weltverband eine Millionenklage. Und Eliaschs einst mächtigster Unterstützer fordert seinen Rücktritt. Von Johannes Knuth

Wie immer bei Eliasch lohnt sich ein genauerer Blick – und der wirft die Frage auf, wer hier wen wirklich in die Irre führt. Zwar geht aus der CVC-Offerte tatsächlich hervor, dass ein Joint-Venture sämtliche kommerziellen Rechte von Fis und Nationalverbänden bündeln würde. Dabei wären aber auch die Medienrechte betroffen. Diese erwähnt CVC in Punkt drei seiner Offerte, verweist auf „die Monetarisierung der Medienrechte“, die zu Ausschüttungen an alle Akteure führen würden. Sie überlässt der Fis sogar die Wahl, für gewisse Rechtegeschäfte auf externe Agenturen zu setzen (wie Infront bei den Medien). Letztlich handelt es sich bei dem Infront-Deal und der CVC-Offerte um verschiedene Ansätze: Während Infront und Fis Erlöse allein mit Medienrechten versprechen, will CVC über ein Gesamtpaket mehr erwirtschaften, inklusive Medienrechte – eine spekulative, aber potenziell lukrativere Wette.

Warum die Fis auf diese zunächst nicht näher einging? Da wiederholte der Weltverband nun, dass im Angebot „essenzielle Details“ fehlen würden, zu strategischen Punkten oder Governance-Fragen. Wobei dies für ein erstes Investorenangebot nicht ungewöhnlich ist. Auch zeigt CVC in seiner Offerte einen Zeitplan auf, wonach im Januar 2025 in Arbeitsgruppen „Business-Pläne und Investitionsstruktur“ festgezurrt werden könnten. Auch ein Mehr an Preisgeld, das die Fis vermisst, taucht auf Seite eins der Offerte auf: „Wir erwarten, dass Athleten durch die Investition von (…) einem erhöhten Preisgeld profitieren.“ Spannend auch, dass die Fis behauptet, man habe die CVC-Offerte gar nicht abgelehnt. Man sei „gut kapitalisiert“ und brauche derzeit kein zusätzliches Geld.

Ein Gros der Athleten, die Eliasch im ersten Protestbrief kritisiert hatten, legte am Montag mit einem zweiten Brief nach

Von solch semantischen Fingerübungen können sich andere Branchen noch etwas abschauen. Wenn ein Arbeitgeber eine Absage an einen Bewerber erteilt, ist das doch keine Absage – er hat nur derzeit keinen Bedarf?

Akut dürfte es mit CVC und der Fis jedenfalls kaum etwas werden. Zwar teilte die Fis mit, dass sich Eliasch am Montag mit CVC-Vertretern getroffen habe. Dabei hätten diese eingeräumt, dass sie „weder den strategischen Plan der Fis noch die finanzielle Struktur überprüft“ hätten. Man fühle sich aber, so die Fis, allen Initiativen verpflichtet, die sich an der Vision und dem langzeitigen Wachstum des Wintersports ausrichten. Frei übersetzt: Wenn CVC seine Aufgaben erledigt, könne man ins Gespräch kommen. CVC wollte sich auf Anfrage nicht äußern.

Das Gros jener Athleten übrigens, die Eliasch im ersten Protestbrief kritisiert hatten - darunter offenbar Mikaela Shiffrin und Marco Odermatt - legte am Mittwoch mit einem zweiten Brief nach (der der SZ vorliegt): Man habe sich ebenfalls mit CVC ausgetauscht – und festgestellt, dass ein Deal noch einiges an Arbeit verlange, heißt es. Es sei aber ersichtlich, „dass CVC von einem aufrichtigen Engagement für das Wachstum und die Entwicklung unseres Sports angetrieben wird“. Eliasch und die Fis sollten die Gespräche mit CVC fortführen und den Abschluss mit Infront auf Eis legen.

Klingt das so, als fühlt sich da jemand getäuscht?

Der Deutsche Skiverband hat der Zentralvermarktung mit der Fis und Infront grundsätzlich zugestimmt – diese könnte bald in Kraft treten

Derzeit sieht es aber nicht danach aus, als würden die Fis und die Nationalverbände auf die Athleten hören. Einige Verbände haben dem Infront-Konstrukt bereits zugestimmt, auch der Deutsche Skiverband (DSV). Damit es wirksam wird, muss die Fis zwar Bedingungen erfüllen, etwa die Inhaberschaft der Medienrechte wieder den nationalen Verbänden zuerkennen (was im April unter großen Debatten geändert worden war). Auch müssen mindestens neun von zehn Verbänden, die Fis-Weltcups ausrichten, bis Mitte Dezember an Bord sein – exklusive Österreich, das aus den Plänen ausgestiegen ist. Dieses Quorum könnte nach SZ-Informationen aber bald erreicht sein.

DSV-Vorstandsmitglied Stefan Schwarzbach würde das begrüßen. Man habe stets betont, dass man sich einer Zentralvermarktung mit der Fis nicht verschließen werde, sagt er: „Sachlich bewertet muss man sagen: Nahezu alle Forderungen, die wir gestellt haben, sind nun erfüllt.“ Dabei stemme er sich nicht gegen einen Investor. Er sehe aber die vielen Unwägbarkeiten, die die CVC-Offerte noch begleiten. Schwarzbach hält den Vorschlag, den Eliasch kürzlich unterbreitet hat, für stimmiger: Erst die Zentralisierung mit Infront aufspielen, ab kommenden Sommer prüfen, ob zusätzliches Geld in das neue Konstrukt fließen soll. Wobei fraglich ist, ob CVC dann noch interessiert ist, wenn die Medienrechte auf Jahre an Infront gebunden sind.

Letztlich, räumt Schwarzbach ein, schwebe über allem eine bekannte Frage: „Kann man eine solche Partnerschaft mit einem Präsidenten Johan Eliasch eingehen? Denn das setzt voraus, dass die Zusagen in Zukunft verlässlicher eingehalten werden, als das bisher der Fall war.“ Auch deshalb habe man zuletzt „sehr intensiv an allen Details gearbeitet“.

Wie berechtigt die Skepsis ist, dürften jetzt zumindest auch die involvierten Athleten verstanden haben.