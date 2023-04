Von Thomas Gröbner, München/Itajaí

34 Tage, 17 Stunden, 10 Minuten, 28 Sekunden dauerte es. Dann war Boris Herrmann am Ziel in Itajaí, Brasilien. Sogar die Sekunden werden gezählt in diesem Rennen um die Welt, das getaktet wird von den ewig anrollenden Wellen und das sich gewöhnlichen Maßstäben entzieht. Doch diesmal kämpften die Segler auf ihren Yachten tatsächlich um jeden Zeigerschlag. Bis ans Ende der Etappe belauerten sie sich Bug an Bug.

Vom Kap der Guten Hoffnung an der Südspitze Afrikas bis nach Itajaí in Brasilien, durch furiose Winde und über 14 714 Seemeilen (27 250 Kilometer) führte die längste Etappe, die je beim Ocean Race gesegelt wurde. "Dass wir das alles gemeinsam gemeistert haben, macht mich wirklich sehr stolz. Wir haben bis zuletzt gekämpft und zwischendurch kaum geschlafen", sagte Boris Herrmann nach der Ankunft in der Nacht auf Montag, sein Gesicht umrahmt mit einem Seebärbart.

In Brasilien legen die Teams nun eine dreiwöchige Pause ein. Nach den Strapazen im Südmeer wird Herrmanns Rennyacht Malizia sorgsam auseinandergenommen, geröntgt und repariert. Ein 30-köpfiges Team werkelt daran. Dann geht es wieder auf See, denn erst im Sommer ist das Ziel der Weltumsegler auf ihrer irrwitzigen Route erreicht: in Genua. Weitere Prüfungen stehen bevor.

Co-Skipper Will Harris gelingt rettet den Mast in schwindelnder Höhe

Aber, immerhin, einiges ist überstanden. Denn die Probleme für den Hamburger Boris Herrmann, 41, und seine Crew waren in den letzten Wochen gewaltig. Zuerst verlor das Team ein wichtiges Segel, das sich um eines der Foils gewickelt hatte. Dann klaffte ein Riss im Mast. Herrmann stand nach eigener Aussage kurz vor der Aufgabe, so schwerwiegend wirkte der Schaden. Als seinem Co-Skipper Will Harris in schwindelnder Höhe die gewagte Reparatur gelang, schien das die Mannschaft der Malizia zu beflügeln. Der Rivale Kevin Escoffier auf seiner Holcim-Yacht war zu diesem Zeitpunkt schon 600 Meilen davongerauscht.

Detailansicht öffnen Wollte schon umkehren: Der Hamburger Boris Herrmann, 41, und sein Team mussten Segel und Masten auf hoher See flicken. (Foto: Antoine Auriol/Team Malizia/dpa)

Doch Herrmann und seine Malizia, so wirkt es im Nachhinein, fanden im Eismeer zu einer Art Harmonie. Sie segelten nicht gegen die Wellen, sondern mit ihnen. Sie holten auf. Seite an Seite hielt die Flotte der vier verbliebenen Schiffe Kurs durch die peitschenden Winde entlang der Eisgrenze. Das Hochsteigen auf den Wellenkamm, das Fallen in die Tiefe, das ewige Auf und Ab, "es ist wie der Atem des Ozeans", so formuliert es Boris Herrmann. Und niemand fand besser in den Rhythmus der See als Herrmann selbst. Dass noch die Lichtmaschine ausfiel und Co-Skipperin Rosalin Kuipers aus der Koje geschleudert wurde? All das konnte die Malizia nicht aufhalten.

Rettung nach Schiffbruch: Das verbindet die Abenteurer

Ein "Biest" nennt er seine neue Yacht mit dem extrabreiten Rumpf, die er für raue See konzipiert hatte. Nun scheint er das Schiff und die Wellen bändigen zu können. Herrmann sieht sich bestätigt im Plan, die Malizia für die unwirtlichsten Gegenden der Weltmeere zu entwerfen, ein Schiff, mit dem er vielleicht auch 2024 die Solo-Nonstop-Regatta Vendée Globe gewinnen könnte. "Es ist das ideale Schiff für die Vendée Globe. Es ist extrem sicher und kommt gut durch die See", urteilte er nun im Hafen von Itajaí. "Wenn du die anderen Schiffe dir anguckst, die dann manchmal so untertauchen und dann umkippen - da würde ich nicht gerne mit losfahren", fügte er an. Ob er diese Bemerkung auf seinen Konkurrenten Kevin Escoffier gemünzt hatte?

Denn nach der Passage um Kap Hoorn hatte sich ein Zweikampf zwischen Escoffiers Holcim-Yacht und der Malizia ergeben. "Wir haben gewartet, ob sie endlich einen Fehler machen", berichtete Co-Skipper Will Harris. "Wir waren nervös, sie waren uns seit Kap Hoorn auf den Fersen." Tatsächlich kam dieser Moment, als die Holcim-Yacht in eine Welle krachte und abrupt an Geschwindigkeit verlor: "Da wusste ich: Wenn wir jetzt Vollgas geben, kriegen die uns nicht mehr", sagte Herrmann. Die Malizia holte schnell einen Vorsprung von 60 Seemeilen heraus, der bis Brasilien nicht in Gefahr geriet.

Detailansicht öffnen Abenteurer der Meere: Boris Herrmann (rechts), schon an Land, begrüßt Kevin Escoffier, den Skipper des Teams Holcim-PRB, bei dessen Ankunft in Brasilien. (Foto: Team Malizia/Sailing Energy/The Ocean Race)

In Itajaí empfing Herrmann den Konkurrenten Escoffier bei dessen Ankunft am Pier: Es ist eine freundschaftliche Rivalität. Beide wissen, dass Abenteurer auf dem Ozean einander auch brauchen. 2021, bei der Solo-Weltumseglung Vendée Globe, war Herrmann eine Nacht durch die dunkle See gekreuzt, auf der Suche nach dem gekenterten Kevin Escoffier, dessen Schiff in der Mitte auseinandergebrochen war. Ein Unfall, den kein Segler erleben möchte in der Einsamkeit des Eismeers.

Die Rivalität wid nun weitergehen: Die nächste Etappe startet am 21. April mit einem kleinen Rennen im Hafen, bevor es wieder hinausgeht auf den Atlantik. Entlang der brasilianischen Küste führt die Route Richtung Norden nach Newport in den USA. Dann wird die Flotte vollzählig sein, auch das deutsch-französische Team Guyot wird wieder einsteigen, das mit einem Schaden früh die Etappe abrechen mussten.

Als bislang einziges deutsches Schiff hatte vor 22 Jahren die Illbruck eine Kap-Hoorn-Etappe im Ocean Race gewonnen - und später auch die Weltumseglung. Ob das Kunststück noch einmal gelingen kann? Escoffier hatte die letzte Auflage 2017/18 gewonnen und führt derzeit mit einer fast makellosen Bilanz (19 von 20 möglichen Punkten); Hermanns Team liegt auf Platz zwei mit 14 Punkten. Der Franzose könnte sich sogar einen Ausfall bei einer der verbleibenden vier Etappen leisten.

Während die Crew von Herrmann und Escoffier schon längst im Hafen war, spielte der Ozean noch ein Spiel mit den Verfolgern. Über Tage hingen die Teams von 11th Hour und Biotherm in der Flaute vor Brasilien, erst am Mittwoch schipperten sie in den Hafen. Der Atem des Ozeans kann gütig oder grausam sein.