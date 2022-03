Keiner springt so dynamisch wie Armand Duplantis, hier im Februar beim Hallen-Meeting in Birmingham. Rund drei Wochen später verbesserte der 22-Jährige seinen eigenen Weltrekord.

Von Johannes Knuth

Der erste Blick ging zurück, aber nur ganz kurz. Bestimmt 50 Mal habe er sich in den vergangenen Jahren an diesen verflixten 6,19 Metern versucht, sagte der Stabhochspringer Armand Duplantis. Aber nun, nachdem er die Höhe passiert, seinen Weltrekord verbessert hatte am Montagabend beim Hallenmeeting in Belgrad, konnte es ja endlich weitergehen. Duplantis mischte seine Analyse sogar mit einer Prise Uli Hoeneß ab: 6,19 Meter, das war es noch nicht! "Ich denke", sagte der 22-Jährige, "da wird noch viel kommen." Und klang dabei deutlich entspannter (und trug einen deutlich gesünderen Teint) als die sogenannte Abteilung Attacke vom Tegernsee.