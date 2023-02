Kommentar von Claudio Catuogno

Vor ein paar Jahren haben sie in der Leichtathletik mal den Versuch unternommen, sich ihrer anabolen Hochphase zu stellen. Also jenen 1970er- und 1980er-Jahren, in denen mit Steroiden gemästete Muskelpakete immer neuen Bestmarken entgegenstrebten. Viele der offenkundig verseuchten Rekorde von damals stehen bis heute in den Bestenlisten, eher als Mahnmal denn als seriöser Maßstab - und die Frage war, ob man sie nicht besser streichen sollte, als sie der Jugend der Welt zur Nachahmung zu empfehlen.