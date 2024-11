Das beeindruckende Jahr von Schwimm-Olympiasieger Leon Marchand geht weiter: Der Franzose hat beim Weltcup in Singapur einen Weltrekord über 200 Meter Lagen aufgestellt. Der 22-jährige Marchand, der bei den Sommerspielen in Paris viermal Gold gewann, schwamm eine Zeit von 1:48,88 Minuten und unterbot damit die vorherige Bestmarke von Ryan Lochte aus den USA um fast eine Sekunde. Lochte hatte im Dezember 2012 1:49,63 Minuten für die Distanz benötigt.„Es war sehr aufregend. Ich habe etwas gemacht, was ich noch nie gemacht habe“, sagte der Franzose: „Die Menge hat mich wirklich gepusht, das hat mich an die Olympischen Spiele erinnert.“ Mitte Oktober hatte Marchand bereits in Shanghai mit 1:50,30 Minuten den französischen und europäischen Rekord über diese Distanz aufgestellt. Seine Asienreise wird er nun am Samstag mit den 400 Metern Lagen abschließen, im Anschluss schwimmt er Mitte Dezember bei den Kurzbahnweltmeisterschaften in Budapest.