Meldungen im Sportticker

Weltfußballer: Robert Lewandowski ist seinem Traum von der Wahl zum Weltfußballer 2020 einen Schritt näher. Der polnische Torjäger von Bayern München steht auf der Shortlist der besten drei Spieler des Weltverbandes Fifa, die am Freitag veröffentlicht wurde. Konkurrenten sind Lionel Messi (Argentinien/FC Barcelona) und Cristiano Ronaldo (Portugal/Juventus Turin).

Lewandowski (32), Torschützenkönig der vergangenen Bundesliga- und Champions-League-Saison, war Anfang Oktober zu Europas Fußballer des Jahres gewählt worden. Pernille Harder (Dänemark), vom VfL Wolfsburg im Sommer zum FC Chelsea gewechselt, Lucy Bronze (England/Manchester City) und die Französin Wendie Renard (Olympique Lyon) stehen auf der Frauen-Shortlist. Lewandowskis Teamkollege Manuel Neuer steht mit Jan Oblak (Atletico Madrid) und Allison Becker (FC Liverpool) in der Endauswahl der besten Torhüter. Triple-Trainer Hansi Flick und Jürgen Klopp (Liverpool) haben Marcelo Bielsa (Leeds United) zum Rivalen.

Justiz: Die italienische Justiz hält an einer neunjährigen Gefängnisstrafe für den früheren brasilianischen Fußballstar Robinho fest. Ein Gericht bestätigte am Donnerstag das Urteil gegen den 100-maligen Nationalspieler, der 2013 an einer Gruppenvergewaltigung in Mailand beteiligt gewesen sein soll. Damals stand der heute 36-Jährige beim AC Mailand unter Vertrag. Er beteuert weiter seine Unschuld und kann binnen 90 Tagen erneut Einspruch einlegen. Robinho war 2017 in Abwesenheit verurteilt worden. Nach neuen Erkenntnissen in dem Fall wie Telefonmitschnitten war im Oktober auf öffentlichen Druck sein Vertrag bei seinem Heimatklub FC Santos auf Eis gelegt worden. In der vergangenen Saison spielte der Angreifer noch für den Istanbuler Klub Basaksehir und wurde Meister.

Formel 1: Die Formel-1-Karriere von Mick Schumacher hat begonnen. Der 21-Jährige steuerte vor dem Großen Preis von Abu Dhabi am Freitag im ersten Freien Training erstmals das Auto des US-Rennstalls Haas. Im Wagen mit der Nummer 50 absolvierte der neue Champion der Formel 2 nur zwei Minuten nach dem Beginn der Session die erste kurze Ausfahrt auf dem Kurs in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Schumacher ersetzt in der Einheit den Dänen Kevin Magnussen und soll zunächst Daten sammeln oder auch die Reifen testen. Ab dem kommenden Jahr wird der Sohn von Formel-1-Rekordweltmeister Michael Schumacher Stammfahrer bei Haas.