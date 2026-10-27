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MeinungBallon d’OrHarry Kane ist der Gewinner, den der Fußball dringend braucht

Kommentar von Christof Kneer

Lesezeit: 3 Min.

Da ist das Ding: Harry Kane erhält im London Palladium Theatre den Ballon d’Or.
Da ist das Ding: Harry Kane erhält im London Palladium Theatre den Ballon d’Or.
Kin Cheung/AP/dpa

Für einen Abend vermittelt Harry Kane dem Publikum den Glauben an das Gute im Ball. Für den FC Bayern könnte die Auszeichnung aber teuer werden.

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Als Thomas Tuchel noch Trainer von Paris Saint-Germain war, hat er mal ein Fernsehinterview gegeben, auf das er einigermaßen stolz war. Er sprach ein nahezu konkurrenzfähiges Französisch und konnte am nächsten Morgen auch sicher sein, dass er verstanden worden war. Im Flur vor seiner Trainerkabine warteten mehrere Menschen, die in familiären, freundschaftlichen oder geschäftlichen Beziehungen zu einem seiner Superstars standen. Sie alle waren ausdrücklich der Meinung, dass Tuchel ihren Verwandten/Kumpel/Klienten im Fernsehinterview noch mehr hätte rühmen müssen, als er dies ohnehin getan hatte. Aus einem einfachen Grund: Hatte Tuchel nicht kürzlich gesagt, sein PSG-Star Neymar habe das Zeug zum Weltfußballer? Hätte er das dann nicht auch über ihren Verwandten/Kumpel/Klienten sagen können, ja müssen?

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Harry Kane gewinnt den Ballon d’Or
:Goldene Tore, goldene Pässe, goldener Ball

Harry Kane hat den Ballon d’Or gewonnen.﻿ Sein Alleinstellungsmerkmal unter den Besten der Welt: Der Stürmer des FC Bayern ist Torjäger und Spielmacher – und beides so gut wie nie zuvor.

SZ PlusVon Sebastian Fischer, Felix Haselsteiner und Sead Mujić

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