Als Thomas Tuchel noch Trainer von Paris Saint-Germain war, hat er mal ein Fernsehinterview gegeben, auf das er einigermaßen stolz war. Er sprach ein nahezu konkurrenzfähiges Französisch und konnte am nächsten Morgen auch sicher sein, dass er verstanden worden war. Im Flur vor seiner Trainerkabine warteten mehrere Menschen, die in familiären, freundschaftlichen oder geschäftlichen Beziehungen zu einem seiner Superstars standen. Sie alle waren ausdrücklich der Meinung, dass Tuchel ihren Verwandten/Kumpel/Klienten im Fernsehinterview noch mehr hätte rühmen müssen, als er dies ohnehin getan hatte. Aus einem einfachen Grund: Hatte Tuchel nicht kürzlich gesagt, sein PSG-Star Neymar habe das Zeug zum Weltfußballer? Hätte er das dann nicht auch über ihren Verwandten/Kumpel/Klienten sagen können, ja müssen?