Nach zuvor sechs Podestplätzen in Serie ist Biathletin Franziska Preuß nur mit Rang 28 in das neue Jahr gestartet. Im Sprint des Weltcups in Oberhof musste sie bei widrigen Bedingungen ihr schlechtestes Saisonresultat hinnehmen. Wegen ihres großen Vorsprungs bleibt sie aber Führende im Gesamtweltcup. Den Sprint gewann die Französin Paula Botet, Preuß hatte nach drei Strafrunden 2:00,2 Minuten Rückstand. Beste Deutsche bei Dauerregen und teilweise starkem Wind am Rennsteig wurde die erst 19 Jahre alte Julia Tannheimer aus Ulm mit einem Schießfehler. Direkt dahinter landete über 7,5 Kilometer Selina Grotian, 20, aus Garmisch-Partenkirchen auf Rang zehn.