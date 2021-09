Die Welt-Anti-Doping-Agentur Wada wird den Status von Cannabis auf ihrer Liste der verbotenen Substanzen überprüfen. Nach einer Sitzung des Exekutivkomitees kündigte die Antidoping-Behörde im nächsten Jahr eine wissenschaftliche Untersuchung an. Cannabis als Dopingmittel war vor Olympia in die Schlagzeilen geraten, als US-Sprinterin Sha'Carri Richardson bei den US-Trials in Eugene/Oregon positiv auf Marihuana getestet wurde und die Sommerspiele in Tokio verpasste. Marihuana wird aus der Cannabis-Pflanze gewonnen. Zuletzt hatte sich auch Sebastian Coe, Präsident des Leichtathletik-Weltverbandes, für eine Überprüfung ausgesprochen.