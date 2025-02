Beim Istaf-Hallenmeeting in Düsseldorf wird erstmals auf großer Bühne ein umstrittenes Pilotprojekt in der Leichtathletik getestet. Im Weitsprungwettbewerb wird der Absprungbalken durch eine Zone ersetzt und die effektive Weite gemessen, wie die Veranstalter vor dem Event am kommenden Sonntag mitteilten. An der Hallen-Veranstaltung in der nordrhein-westfälischen Landeshauptstadt nimmt auch Tokio-Olympiasiegerin Malaika Mihambo teil.