Weitsprung-Weltmeisterin Malaika Mihambo bleibt auch nach ihrem ersehnten ersten Sieben-Meter-Satz in dieser Saison selbstkritisch. "Der Anlauf wird immer konstanter", sagte die Weitsprung-Weltmeisterin nach ihren 7,02 Metern beim Diamond-League-Meeting in Stockholm nüchtern beim TV-Sender Sky und schränkte ein: "Ich hatte aber noch keinen Sprung, bei dem alles gepasst hat." Dass Mihambo in Schweden den Sieg verpasste, lag erneut am Anlauf. Im finalen Versuch hatte sie den Balken verpasst und dadurch mehr als 30 Zentimeter verschenkt.

"Ich habe versucht, den Sprung extra kurz zu setzen, damit er auf jeden Fall gültig ist. Aber dann war ich einfach zu weit weg vom Brett", sagte sie, "ich hoffe, dass es bei den nächsten Wettkämpfen noch besser passt, dann bin ich sehr zuversichtlich." Insgesamt scheint es, als nehme Deutschlands Sportlerin des Jahres rechtzeitig vor den Olympischen Spielen in Tokio (23. Juli bis 8. August) Fahrt auf. Schon bei den vorangegangenen Meetings zeigte die Leistungskurve der 27-Jährigen nach oben, nachdem sie sich zu Beginn der Saison noch schwer getan und nur schleppend in den Rhythmus gefunden hatte. Der Sieben-Meter-Sprung gelang Mihambo in Stockholm im dritten Versuch bei 2,6 Meter pro Sekunde Rückenwind, er wird damit nicht in die Bestenlisten aufgenommen. Für den Sieg reichte es aufgrund des veränderten Formats auch nicht. Demnach ermitteln die drei Bestplatzierten nach fünf Durchgängen in einem Finale die Siegerin. Dort sprang die Rio-Olympiadritte Ivana Spanovic (Serbien) mit 6,88 Metern weiter als Mihambo (6,77).