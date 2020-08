Gegen den zweifachen Olympiasieger Petter Northug ermittelt nach dessen Angaben die Polizei wegen Raserei und Drogenbesitzes. "Ich habe einen großen Fehler gemacht", schrieb der frühere norwegische Skilanglauf-Star auf Instagram. Er sei am Vortag bei einer Geschwindigkeitskontrolle von der Polizei angehalten worden. "Ich bin zu schnell gefahren und wurde auch in die Notaufnahme zu einem Bluttest gebracht", schrieb der 34-Jährige. "Außerdem fand die Polizei eine kleine Menge Drogen in meinem Haus. Es ist Kokain." Northugs Haus sei durchsucht worden, weil der Verdacht bestand, dass er beim Fahren unter Drogeneinfluss gewesen sei. Die Polizei in Østfold im Südosten Norwegens hatte am Donnerstag getwittert, ein Mann sei festgenommen worden, der mit einer Geschwindigkeit von 168 Stundenkilometern durch eine 110-km/h-Zone gefahren sei. Der Fahrer wurde nach den notwendigen Tests und Durchsuchungen wieder freigelassen.