Fünf Monate vor den Olympischen Spielen wächst in Tokio die Sorge vor dem neuartigen Coronavirus. Der für den 1. März geplante Marathonlauf in der Millionenmetropole wird in diesem Jahr kein Massenspektakel, die Organisatoren lassen wegen der Epidemie keine Amateure zu. Damit werden nur rund 200 Spitzenathleten beim Auftakt der World Marathon Majors teilnehmen - anstatt der ursprünglich geplanten 38 000 Läufer. Das bestätigten die Veranstalter am Montag. Für das sonst übliche Teilnehmer-Kontingent gab es rund 300 000 Bewerber.

© SZ vom 18.02.2020 / sid Feedback