Meldungen im Überblick

Formel 1, Australien: Der Große Preis von Australien findet auch in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie nicht statt. Wie die Organisatoren am Dienstag mitteilten, musste das Rennen aufgrund der Einschränkungen und logistischen Herausforderungen im Zusammenhang mit der Coronakrise abgesagt werden. Das traditionelle Auftaktrennen der Saison im Albert Park war zuvor bereits von März in den November verschoben worden. Dennoch soll die Saison wie geplant mit 23 Rennen zu Ende geführt werden. "Obwohl es enttäuschend ist, dass wir in dieser Saison nicht in Australien fahren werden, sind wir zuversichtlich, dass wir 2021 eine Saison mit 23 Rennen bieten können", sagte Stefano Domenicali, Geschäftsführer der Formel 1. Es gebe "eine Reihe von Optionen, um den Platz zu ersetzen", ergänzte er, in den "kommenden Wochen" werde eine Entscheidung fallen.

Bereits in der vergangenen Saison hatte das Rennen in Melbourne abgesagt werden müssen. "Es ist eine große Enttäuschung für alle Fahrer, dass wir im November nicht nach Australien kommen werden, aber wir verstehen die Gründe", sagte der australische McLaren-Pilot Daniel Ricciardo. Besonders die strengen Einreisebestimmungen inklusive verpflichtender zweiwöchiger Quarantäne waren ein Hauptgrund für die Absage. "Wir sind uns der Herausforderung bewusst, vor der Australien mit den aktuellen internationalen Reisebeschränkungen steht und wissen um die Bedeutung von Impfungen", sagte Paul Little, Vorsitzender des Veranstalters. Der Große Preis von Australien hätte am 21. November stattfinden sollen, auch das geplante Rennen der MotoGP Ende Oktober wurde abgesagt.

Transfer, Podolski: Ex-Weltmeister Lukas Podolski zieht es zum womöglich letzten Kapitel seiner illustren Fußball-Karriere offenbar nach Polen. Laut Bild-Zeitung soll der 36-Jährige am Dienstag bei Gornik Zabrze vorgestellt werden. Beim polnischen Erstligisten soll Podolski für ein Jahr plus Option unterschreiben. Ein Instagram-Video auf dem Profil des Stürmers sowie ein Twitter-Clip des Klubs geben ebenfalls Hinweise auf die bevorstehende Verkündung des Transfers. "Die Legende geht weiter", schrieb Gornik Zabrze dazu. Zabrze liegt unweit von Podolskis Geburtsort Gliwice. Zuletzt hatte der langjährige Torjäger des 1. FC Köln in der Türkei beim Erstligisten Antalyaspor gespielt. "Für mich geht es darum, noch mal ein bis zwei Jahre zu spielen, Spaß zu haben und in einer guten Stadt zu leben", hatte der 130-malige Nationalspieler im Juni dem Kölner Stadt-Anzeiger gesagt.

Copa, Brasilien: Der fünfmalige Fußball-Weltmeister Brasilien ist mit Neymar als erste Mannschaft ins Finale der Copa America eingezogen. Die Mannschaft von Nationaltrainer Tite gewann das Halbfinale gegen Peru nach einer starken ersten Hälfte mit 1:0 (1:0) und greift wie 2019 nach dem Titel. Für die Selecao wäre es der zehnte Triumph bei der Südamerika-Meisterschaft. In der Neuauflage des Endspiels vor zwei Jahren legte Neymar wie schon beim 1:0 im Viertelfinale gegen Chile Lucas Paqueta (35.) von Olympique Lyon das Siegtor auf. Im zweiten Halbfinale kämpfen Argentinien mit Superstar Lionel Messi und Kolumbien in der Nacht auf Mittwoch (3.00 Uhr) um den Einzug ins Finale.

Bundesliga, Borussia Dortmund: Der BVB scheint auf der Suche nach einem Ersatz für 85-Millionen-Euro-Mann Jadon Sancho, der zu Manchester United wechselt, fündig geworden zu sein. Der niederländische EM-Teilnehmer Donyell Malen von der PSV Eindhoven steht nach übereinstimmenden Medienberichten ganz oben auf der Wunschliste des BVB. Das berichten der kicker und die Ruhr Nachrichten. Der 22 Jahre alte Angreifer war in der Saison 2020/21 in 45 Pflichtspielen an 37 Toren (27 Treffer und 10 Vorlagen) direkt beteiligt gewesen. Von Inter Mailand umworben wird außerdem Rechtsverteidiger Denzel Dumfries (25). "Es war schon vor dem Sommer klar, dass sie ins Ausland gehen könnten, und das erwarte ich auch jetzt noch", wurde PSV-Coach Roger Schmidt vom Telegraaf zitiert.