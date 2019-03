19. März 2019, 19:26 Uhr Wechsel und Wandel (11) Von der Strafbank in die Uniform

1135 Strafminuten kassierte Aleksander Polaczek in seiner DEL-Karriere - jetzt ist er Schiedsrichter.

Von Dominik Wolf

Ob ein Sportler den Verein wechselt, das Land, seine Ausrüstung, gleich die ganze Sportart oder einfach nur die Perspektive: Wechsel prägen den Sport, und immer bedeuten sie auch einen Wandel. In dieser Serie erzählt die SZ gewöhnliche und außergewöhnliche Wechselgeschichten.

Ein Februarabend in Senden bei Ulm. Eishockey-Spitzenduell der U17-Bezirksliga Gruppe 1, die Spielgemeinschaft Senden/Burgau/Neu-Ulm gegen den EV Fürstenfeldbruck, Erster gegen Zweiter, Flutlichtatmosphäre. 30 Zuschauer sind gekommen, die meisten davon Eltern, Geschwister und Freunde. Die Heimstätte der Sendener ist keine richtige Halle, mehr eine überdachte Eisfläche, vorher sind hier noch Familien übers Eis geglitten. Aleksander Polaczek geht aufs Eis, die Uhr zeigt vier Minuten vor Anpfiff. Er läuft sich ein, testet, ob die Tore ordnungsgemäß verschraubt sind, nimmt an der Mittellinie Aufstellung, streift sich ein letztes Mal die schwarz-weiß-gestreifte Uniform mit dem Logo des Deutschen Eishockey-Bundes auf der Brust glatt und wartet auf die Spieler.

Polaczek wird im August 39 Jahre alt, über 30 davon spielte er Eishockey. Er absolvierte 833 Spiele in der DEL, für Ingolstadt, Nürnberg, Frankfurt, Hamburg, Wolfsburg und zuletzt für die Augsburger Panther. Dazu kommen 33 Länderspiele für Deutschland. Er galt als einer der unangenehmsten Spieler der Liga, seine Kollegen nannten ihn manchmal "Little Red", weil er so oft Rot sah, die Beherrschung verlor. 1135 Strafminuten kassierte er in seiner Karriere, das sind fast 19 Stunden auf der Strafbank. Jetzt ist er Schiedsrichter, muss es aushalten, die ganze Halle gegen sich zu haben, von Zuschauern, Trainern und Spielern mit Provokationen überzogen zu werden und am Ende immer der Buhmann zu sein. Warum tut er das?

Als zum Ende der vergangenen Saison abzusehen ist, dass sein Vertrag in Augsburg nicht über den März hinaus verlängert werden würde, beginnt Polaczek zu überlegen, wie es weitergehen soll. "Ich habe mein ganzes Leben lang Eishockey gespielt und will nicht in einem Bürostuhl enden", dachte er. Stattdessen will er weiterhin da sein, wo er immer war: auf dem Eis, wo die Emotionen hochkochen, die Körper aufeinandertreffen, Fäuste fliegen.

In all diese Überlegungen platzt Lars Brüggemann. Früher auch Profi in der DEL, leitet er seit vergangenem Jahr das Schiedsrichterwesen beim Deutschen Eishockey-Bund (DEB). Auch einer, der die Seiten gewechselt hat. Er ist es, der Polaczek anspricht, als es auf dessen Karriereende zugeht. Ob er sich nicht durch den Kopf gehen lassen wolle, Schiedsrichter zu werden. "Erst dachte ich, der spinnt doch. Wer will diesen Scheißjob denn machen?", erzählt Polaczek. Doch Brüggemann lässt nicht locker, sagt, dass er Leute wie ihn brauchen könne. Und je länger er darüber nachdenkt, desto klarer wird ihm: Da ist sie, seine Chance, weiter bei dem Sport bleiben zu können. Er sagt zu. Im September besucht Polaczek den Neulingslehrgang des Bayerischen Eissport-Verbands (BEV). Ein Wochenende lang lernt er das Regelwerk und muss verschiedene Tests absolvieren.

Für Polaczek, den Profi, eine leichte Übung. Bereits eine Woche nach dem Lehrgangswochenende steht er in seiner neuen Uniform auf dem Eis und soll ein Spiel leiten. U15 war das, Füssen gegen Landsberg. Aufgeregt sei er gewesen. Weil die Situation so ungewohnt war: "Wenn da zehn Zuschauer am Rand stehen und acht davon auf dich schimpfen, dann verstehst du jedes Wort. In der DEL geht das total unter."

Mit der Lizenz, die er im Moment hat, darf er alle unterklassigen Ligen bis zur Landesliga sowie die Nachwuchsligen pfeifen. Da müsse er nun halt durch, ein Jahr lang soll er dort Erfahrung sammeln, so viele Spiele wie möglich leiten. Manchmal pfeift er vier Spiele an einem Wochenende, im Landesverband suchen sie händeringend nach Schiedsrichtern. Für einen, der so schnell wie möglich ganz nach oben will, in die DEL, ist der Weg durch die Provinz jedoch allerhöchstens ein Zwischenschritt, ein "notwendiges Übel", wie Polaczek sagt. Schon als Spieler hatte er immer den Anspruch, ganz oben mitzuspielen. Wenn alles nach Plan läuft, er gesund bleibt und der Körper mitspielt, will er in zwei Jahren regelmäßig in der DEL pfeifen.

Polaczek hat durchaus Grund für seinen Optimismus. Er wurde in ein Trainee-Programm eingeladen, das die Fähigsten unter den neuen Schiedsrichtern innerhalb von drei Jahren für die DEL rüsten soll. Ein paar Kollegen neiden ihm den schnellen Sprung in den Kreis der Aspiranten, sagen, das habe er allein seinen Kontakten zum DEB zu verdanken. Polaczek sieht das anders: "Als Profi hast du die Grundlagen drauf, hast einen anderen Blick auf das Spiel, mehr Fingerspitzengefühl."

An diesem Abend in Senden sind sie nur zu zweit, er und ein Assistent teilen sich die Aufgaben, die im professionellen Eishockey auf vier Schiedsrichter verteilt werden. 4:2 siegt Senden am Ende, sieben Strafzeiten verteilen sie, für ein Spiel auf diesem Niveau ist das nicht viel. Überhaupt, er sei eher einer, der einen freundschaftlichen Stil pflegt, erst mal verwarnt, bevor er einen Spieler auf die Strafbank beordert: "Ich mochte immer die Schiedsrichter am meisten, mit denen man reden konnte, die nicht überheblich wurden."

Es läuft für ihn, er gewöhnt sich an seine neue Rolle, gewinnt mit jedem Spiel Sicherheit. Doch dann kommt der EHC Königsbrunn l auf ihn zu. Nach ein paar Monaten, in denen er keinen Schläger mehr in der Hand hielt, fruchtet der Anwerbeversuch seines Ausbildungsvereins, der in der Bayernliga um den Klassenerhalt kämpft.

Er wollte etwas zurückgeben, sagt er. Die Gegner in der Bayernliga, die ihn kennen und um seine Reizbarkeit auf dem Eis wissen, provozieren ihn. Er wehrt sich, geht mit der kompromisslosen Härte eines Profis zu Werke. In elf Einsätzen bringt er es so auf 82 Strafminuten. Der Höhepunkt: Im Spiel gegen Waldkraiburg geht sein Team mit 2:7 unter. Kurz vor Schluss will Polaczek ein Zeichen setzen, dass das hier nicht kampflos zu Ende geht. Er lässt sich zu einer Boxeinlage mit Waldkraiburgs Verteidiger Tim Ludwig hinreißen und wird für die Dauer des Spiels auf die Strafbank verwiesen - es ist schon die dritte Spieldauerstrafe, seit er seinen Dienst in Königsbrunn angetreten hat. Wie erklärt sich der Schiedsrichter Polaczek das? "Als Spieler hat man, na ja, andere Möglichkeiten, Meinungsverschiedenheiten zu regeln. Als Schiedsrichter muss man souveräner mit Provokationen umgehen." Anfang Februar trennt sich der Verein von ihm, offiziell "aus disziplinarischen Gründen". Seine Strafzeiten seien damit nicht gemeint, betont man beim EHC, vielmehr ließ die Trainingsbeteiligung zu wünschen übrig.

Die Bayernliga sieht Aleksander Polaczek trotzdem bald wieder. Wenn er im Sommer die Tests des Landesverbands erfolgreich absolviert, darf er zur neuen Saison sowohl in der höchsten Spielklasse des Landesverbands als auch in der Oberliga und der DEL2 Spiele leiten. Bad Tölz, Kaufbeuren, Crimmitschau - nicht die Verheißung der großen weiten Welt, im Eishockey aber klangvolle Namen.

Es erschienen Beiträge über Multitalent Benedikt Huß (27. 12.), Stadionsprecher Stefan Schneider (29.12.) Fußballer Burhan Bahadir (2.1.), Journalist Tobias Barnerssoi (3.1.), Hockeycoach Norbert Wolff (9.1.), Bezirksligist Türkspor Nürnberg (16.1.), das Material im Skisport (21.1.), Eishockey-Sportdirektor Jason Dunham (24.1.), Auswechsel-Rekordhalter Halil Altintop (2.2.) und den transsexuellen Fußballer Anton Dalichau (13.2.). Dies ist der letzte Teil.