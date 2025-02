Die Aufgabe von Ricken sei es nun, dafür zu sorgen, „dass alle in die gleiche Richtung marschieren. Und wenn man dann mittelfristig das Gefühl hat, dass einer es nicht tut, muss man irgendwas am Konzept ändern. Aber das ist nicht mehr mein Thema“. Watzke, der die Sport-Geschäftsführung inzwischen an Ricken abgab, betonte, er habe im sportlichen Bereich nichts mehr zu sagen. In die Entlassung von Trainer Nuri Sahin und die Verpflichtung von Nachfolger Niko Kovac sei er nicht involviert gewesen. „Ich habe ihm (Ricken) gesagt: Du triffst die Entscheidung, was unter dir passiert im sportlichen Bereich. Ich bin noch für den Rest zuständig, aber Sport machst du jetzt – und dabei bleibe ich.“