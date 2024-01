Hans-Joachim Watzke kündigt seinen Rückzug als BVB-Geschäftsführer an, Marketingdirektor Carsten Cramer gilt als möglicher Nachfolger. Die Borussia verlassen will Watzke aber nicht - er könnte das Amt des Vereinspräsidenten anstreben.

Von Freddie Röckenhaus

Borussia Dortmunds Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke hat am Montag am Rande des Trainingslagers der Profis im spanischen Marbella bekannt gegeben, dass er seinen in knapp zwei Jahren auslaufenden Vertrag beim BVB nicht mehr verlängern wird. Watzke wird dann, im Dezember 2025, 66 Jahre alt sein. Wie im Börsenrecht vorgeschrieben, hat der BVB zur Personalie auch eine offizielle Ad-hoc-Mitteilung für die Aktionäre der "Kommanditgesellschaft auf Aktien" (KGaA) veröffentlicht. Watzke dürfte allerdings über 2025 hinaus dem BVB erhalten bleiben - in neuer Funktion.