Wassersprung-Europameisterin Tina Punzel beendet im Alter von 27 Jahren ihre erfolgreiche Karriere. Anstatt mit Blick auf die Olympischen Spiele 2024 in Paris noch einmal alles auf den Sport zu setzen, wolle sie ihr Studium vorantreiben, sagte Punzel: "Da muss ich mich jetzt entscheiden: ganz oder gar nicht." Noch einmal müsste sie alles dem Leistungssport unterordnen und habe gemerkt, "dass ich dazu nicht mehr bereit bin." Bereits 2021 nahm sich Punzel im Anschluss an die Olympischen Spiele in Tokio, bei denen sie mit Lena Hentschel Bronze im 3-m-Synchronspringen gewonnen hatte, ein halbes Jahr Pause. Fortan widmete sie sich ihrem Studium der Wirtschaftswissenschaften. Schon damals sei das Karriereende für sie eine Option gewesen, die sie dann aber noch verwarf. "Ich wollte die nacholympische Saison mit der Medaille in der Tasche noch einmal genießen, ohne großen Druck", wurde sie vom Schwimmverband DSV zitiert. Dies gelang mit zwei Goldmedaillen im vergangenen Sommer bei der EM in Rom. Ihren Durchbruch hatte Punzel als 17-Jährige mit ihrem ersten EM-Titel 2013 in Rostock, insgesamt gewann sie sechsmal Gold bei Kontinentalmeisterschaften. 2016 und 2021 nahm sie an Olympia teil. Der DSV verliert damit eine weitere starke Kraft im Wasserspringen. Rekordeuropameister Patrick Hausding hatte seine Laufbahn vergangenes Jahr beendet.