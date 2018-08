8. August 2018, 16:37 Uhr Wasserspringen Gold für Punzel und Massenberg

Tina Punzel und Lou Massenberg gewinnen den EM-Titel im gemischten Synchronspringen. Auch die deutschen Radsportler dürfen jubeln. Werder Bremen hat einen neuen Kapitän.

Meldungen im Überblick

Wasserspringen, EM: Nach Bronze und Silber jetzt auch das erste Gold: Tina Punzel und Lou Massenberg haben bei den European Championships mit ihrem EM-Triumph im gemischten Synchronspringen vom 3-m-Brett den Medaillensatz der deutschen Wasserspringer vervollständigt. Freudestrahlend nahm sich das Duo in die Arme, auf der Tribüne des Royal Commonwealth Pool von Edinburgh klatschte Bundestrainer Lutz Buschkow sichtlich zufrieden Beifall. "Ich bin super zufrieden mit der Goldmedaille, besser hätte es nicht laufen können. Das ist für mich der perfekte Start in die Wettkämpfe. Ich bin super glücklich", sagte die 23-Jährige Punzel. Ihr sechs Jahre jüngerer Partner Massenberg schrie kurz nach dem Sieg in der nichtolympischen Disziplin nur ein einziges Wort heraus: "Gold!"

Die international erfahrene Punzel und der aufstrebende 17-jährige Massenberg zeigten einen starken Wettkampf ohne grobe Fehler. "Wir haben uns auf uns konzentriert und unser Ding gemacht", sagte die Dresdnerin Punzel, "dann war es möglich." Buschkow freute sich über "eine super starke Leistung" seiner "nervenstarken" Athleten.Nur die zweitplatzierten Briten Ross Haslam/Grace Reid konnten einigermaßen mithalten, hatten am Ende aber auch knapp fünf Punkte Rückstand auf das deutsche Paar.

Knapp zwei Stunden nach den Gold-Sprüngen von Tina Punzel und Lou Massenberg hat Maria Kurjo den deutschen Wasserspringern bei der EM in Edinburgh die vierte Medaille beschert. Die 28 Jahre alte Berlinerin gewann im Einzelfinale vom Turm mit 308,15 Punkten Bronze. Den Titel holte sich die Niederländerin Celine van Duijn vor der Italienerin Noemi Batki. Kurjos Synchronpartnerin Elena Wassen (Berlin) landete auf Rang acht (270,40).

Radsport, EM: Maximilian Schachmann hat im Einzelzeitfahren der Straßen-Radsportler Europameisterschafts-Bronze erkämpft. Bei widrigen Bedingungen und Regen auf dem 45,7 Kilometer langen Stadtkurs in Glasgow kam der 24 Jahre alte Berliner am Mittwoch gut zurecht und musste sich in 54:06 Minuten nur dem Titelverteidiger Victor Capenaerts aus Belgien und dem Spanier Jonathan Castroviejo geschlagen geben.

Bundesliga, Werder Bremen: Max Kruse wird Werder Bremen als Kapitän in die neue Bundesliga-Saison führen. Werder-Coach Florian Kohfeldt bestimmte den 30 Jahre alten Fußball-Profi zum Nachfolger des zu RB Salzburg gewechselten Zlatko Junuzovic, wie der Club am Mittwoch mitteilte. "Max bringt für die Rolle die nötige Erfahrung mit, ist auf und neben dem Platz ein absoluter Leader und verkörpert diese Mentalität, mit einer gewissen Unbekümmertheit die absolute Leistungsbereitschaft auf den Platz zu bringen", begründete Kohfeldt seine Entscheidung für den in der Öffentlichkeit nicht immer unumstrittenen Angreifer. Kruse war vor zwei Jahren vom VfL Wolfsburg an die Weser zurückgekehrt, wo er schon in der Jugend aktiv war. In der Bundesliga spielte der ehemalige Nationalspieler zudem für den FC St. Pauli, den SC Freiburg und Borussia Mönchengladbach.