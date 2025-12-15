Zum Hauptinhalt springen

WasserspringenDie Versuchung seines Lebens

Lesezeit: 4 Min.

Hochgeschraubt in Paris: Timo Barthel wird bei den Olympischen Spielen 2024 Sechster vom Zehn-Meter-Turm.
Hochgeschraubt in Paris: Timo Barthel wird bei den Olympischen Spielen 2024 Sechster vom Zehn-Meter-Turm. (Foto: Manu Reino/Zuma Press Wire/Imago)

Bis zu 800 000 Euro, dazu ein Haus und ein Auto: Das alles boten die Vereinigten Arabischen Emirate dem deutschen Wasserspringer Timo Barthel für vier Jahre in ihren Diensten. Warum er sich dagegen entschieden hat.

Von Sebastian Winter

Die Offerte von der Arabischen Halbinsel, die der Wasserspringer Timo Barthel erhielt, klingt wie aus Tausendundeiner Nacht. Vier Jahre Dubai, für bis zu 400 000 Euro Gehalt, plus Haus, Auto und Verpflegung. Barthel, 29, der in diesem Jahr zusammen mit Moritz Wesemann Europameister im  3-Meter-Synchronwettbewerb geworden ist, hätte nur eines tun müssen: Er hätte in dieser Zeit für die Vereinigten Arabischen Emirate an den Start gehen müssen. Bei einer erfolgreichen Qualifikation für die Sommerspiele in Los Angeles hätte sich sein Verdienst zudem auf einen Schlag auf bis zu 800 000 Euro verdoppelt.

