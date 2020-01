Deutschlands Wasserballer dürfen weiter auf eine Olympia-Teilnahme hoffen. Die Mannschaft von Bundestrainer Hagen Stamm gewann am Mittwoch bei der EM in Budapest mit 15:10 (5:1, 2:5, 5:1, 3:3) gegen Rumänien. Damit geht es für die Auswahl nun gegen Georgien um den neunten Platz. Dieser dürfte zur Teilnahme an einem Olympia-Qualifikationsturnier Ende März in Rotterdam reichen, sogar Rang zehn könnte genügen. Allerdings ist das Team auf einen Nachrückerplatz angewiesen, deren genaue Anzahl erst im Februar feststeht. Als Neunte würde die Mannschaft von Stamm auch das Ticket für die WM 2021 in Fukuoka lösen.