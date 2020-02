Berlin (dpa/bb) – Die Wasserballer von Spandau 04 wollen mit einem Sieg im Viertelfinale gegen die White Sharks Hannover ins Final-Four des nationalen Pokals einziehen. Der Rekordpokalsieger aus Berlin tritt am Sonntag (13.30 Uhr) bei den Niedersachsen an. Auch die Männer vom Erstligisten OSC Potsdam müssen auswärts ran - sie treffen auf Krefeld 72 (16.30 Uhr). Sowohl Spandau als auch Potsdam gehen als klare Favoriten in ihre Partien.

Für Spandau ist das Match nach nur einer Woche Pause eine Rückkehr an eine bekannte Stätte. Am 10. Spieltag hatten die Berliner bei den Niedersachsen in der Liga souverän mit 19:7 gewonnen. In den beiden weiteren Viertelfinals stehen sich der Vorjahres-Dritte ASC Duisburg und Ludwigsburg 08 sowie Poseidon Hamburg und der Pokal-Gewinner der vergangenen drei Jahre, Waspo Hannover, gegenüber. Im Finale des Vorjahres siegte Waspo gegen Spandau mit 10:9 nach Fünfmeter-Werfen.