Berlin (dpa/bb) - Wasserball-Rekordmeister Spandau 04 hat nach mehrwöchiger Bundesliga-Spielpause aufgrund der EM die Spitzenposition in der Deutschen Wasserball Liga (DWL) souverän gehalten. Beim Bundesliga-Fünften White Sharks Hannover (WSH) siegten die Berliner am zehnten Spieltag der A-Gruppe am Samstag hochüberlegen mit 19:7 (11:2). Damit bleiben die Wasserfreunde ohne Minuszähler mit jetzt 20:0 Punkten Erster des Achterfeldes vor Waspo Hannover (16:2) und dem OSC Potsdam.

Bis auf Kapitän Marco Stamm, der als Trainer der Frauen bei deren 19:7-Auswärtssieg bei Waspo Hannover im Einsatz war, und Lucas Gielen waren alle bei der EM aktiven Spandauer im Becken. Die erfolgreichsten Torschützen für die Hauptstädter waren Denis Streletzkij (5 Treffer), Nikola Dedovic (4) und Mateo Cuk (3).

Die Männer der SG Neukölln verloren ihre beiden Heim-Wochenendpartien gegen Ludwigsburg 08 mit 8:10 (3:6) am Samstag und das in B-Besetzung angetretene Waspo Hannover am Sonntag mit 9:18 (4:6). Damit rutschte die SGN auf den achten und letzten Platz der A-Gruppe ab.

Bei den Frauen gewann 2019-Triple-Sieger Spandau 04 nach dem 19:7 (8:3) bei Waspo Hannover am Samstag auch am Sonntag in eigener Halle in Schöneberg gegen den Tabellen-Zweiten Nikar Heidelberg mit 23:10 (14:5) und ist mit 10:0 Punkten Liga-Spitzenreiter. Beste Torschützen waren Belén Vosseberg und Nicole Vunder mit je sechs Treffern.