Deutschlands Wasserballer sind mit einer deutlichen Niederlage gegen den Titelkandidaten Kroatien in die EM gestartet. Die Auswahl von Bundestrainer Hagen Stamm musste sich am Dienstag in Budapest dem Olympia-Zweiten 9:17 (2:1, 2:6, 1:6, 4:4) geschlagen geben. Marin Restovic (3), Maurice Jüngling (2), Ben Reibel (2), Denis Strelezkij und Julian Real erzielten die Tore. Weitaus bedeutsamer ist das zweite Gruppenspiel am Donnerstag (10 Uhr) gegen die Slowakei, die gegen Montenegro zum Auftakt 4:15 verlor. Bei einem Sieg gegen die Slowakei blieben die Chancen auf eine Olympia-Teilnahme intakt.