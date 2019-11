Hamburg (dpa/lno) - Die Wasserballer des SV Poseidon Hamburg bleiben in der B-Gruppe der Bundesliga das Maß der Dinge. Das 11:7 (2:4, 4:1, 3:2, 2:0) beim Duisburger SV 1898 war am Samstag der vierte Erfolg im vierten Spiel für den Spitzenreiter. "Bravo an die Spieler, eine gute Leistung und viel Leidenschaft", lobte Trainer Zafeirios Chalas, der aber auch einräumte: "Trotzdem gab es noch genug Fehler, an denen wir arbeiten können." Bester Werfer war Hannes Glaser mit vier Toren.