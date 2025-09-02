Zum Hauptinhalt springen

Zum Tod von Walter Godefroot„Ohne ihn wäre vieles in meiner Karriere nicht möglich gewesen“

Jan Ullrich (rechts), hier bei einer Pressekonferenz im Jahr 2003 mit seinem Teammanager Walter Godefroot.
Jan Ullrich (rechts), hier bei einer Pressekonferenz im Jahr 2003 mit seinem Teammanager Walter Godefroot. (Foto: Ulmer/Imago)

Als Chef des Teams Telekom prägte Walter Godefroot den deutschen Radsport. Beteiligung an Doping bestritt er bis zu seinem Tod. Jan Ullrich, der unter dem Belgier die Tour de France gewann, zeigt sich bewegt.

Nachruf von Korbinian Eisenberger

Seine Worte konnten heiter klingen, in dieser belgisch-deutschen Mixtur. „Wir belgische Radsportler sind derbe Jongens. Niet schimpfe, wenn ik niet immer wie ein Gentleman spreche“, hat er mal gesagt. Um kurz darauf aus dem Teamwagen Motivationssprüche zu formulieren: „Loop naar de klote“, brüllte er seinen Pedaleuren gerne hinterher. Fahrt, bis euch die Hoden brennen! Höflich übersetzt. Das waren Sätze, die bis heute nachhallen.

